Политика

Зачем молодежь идет в политику?

Круглый стол «Молодежь и выборы в Псковской области» организовали сегодня, 19 августа, Псковская Лента Новостей и Молодежный парламент при Псковском областном Собрании. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в обсуждении приняли участие представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко». Вместе молодые партийцы обменялись мнениями по двум вопросам: зачем молодежь участвует в выборах в качестве кандидатов и как ее завлечь на выборы в качестве голосующих. Свою позицию на этот счет высказали все присутствующие. При этом уже с первых минут поочередные выступления трансформировались в живой диалог.

Зачем молодежь участвует в выборах в качестве кандидата?

Первым свою точку зрения на этот счет высказал Павел Косенков («Молодая гвардия "Единой России"»). Обратившись к истории, он напомнил, что «молодежь всегда была склонна к желаниям, хотелкам, к соблюдению прав и свобод».

«Когда человек приходит к власти, его взгляды начинают черстветь, он становится более консервативным, а молодые люди этого не приемлют. Поэтому, из-за отсутствия свободы и признания, веры в то, что они могут что-то сделать в этом государстве, молодые люди стараются прийти к власти и сделать то, чего они хотят - получить комфортную среду в государстве», - отметил молодогвардеец.

Между тем, руководитель молодежной ячейки областного отделения движения «За новый социализм» Никита Кудрявцев держал речь по поводу ужесточения выборного законодательства и воспрепятствования продвижению оппозиционных депутатов во власть, независимо от их возраста.

«Говорят, молодежь должна идти на выборы, но каждый раз ужесточается выборное законодательство. Власть препятствует продвижению оппозиционных депутатов во власть, независимо от их возраста. Таким образом, молодежь становится несистемной оппозицией, и вместо того, чтобы по-человечески участвовать в выборах, выходит на улицу», - подчеркнул он, также указав на недовольство молодого поколения россиян молодежной государственной политикой.

SMM-специалист регионального отделения ЛДПР Ксения Сорокина не согласилась с тем, что молодежь сейчас не участвует в выборах. Подтверждением тому служит тот факт, что год назад многие молодые люди приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. «И вообще, хочу сказать: мы устали от того, что у нас происходит, устали от стабильности. Нужна сменяемость власти, мы хотим, чтобы нас услышали. И я считаю, что как раз сейчас молодежь на выборы идет», - подытожила она.

«Кто-то идет на выборы, а кто-то на несанкционированные митинги», - заметил координатор города Пскова от партии ЛДПР Артем Васильев. «Потому что у них недоверие к власти, и еще нужен закон о молодежной политике», - ответил ему Никита Кудрявцев.

В свою очередь председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова («Единая Россия») призвала его для начала разобраться в теме, поскольку федеральный закон №489 «О молодежной политике в Российской Федерации» был принят в конце прошлого года.

«Наконец-то, есть федеральный закон о молодежи, и есть поправки в Конституцию, по которым видно, что молодежь, наконец, появляется в государственной повестке, - отметила она, напомнив, что по поручению президента РФ на отстаивание интересов молодежи «заточены» и национальные проекты. - Мяч на нашей стороне, и только от нас зависит, что мы сформулируем, и что донесем до молодежи. Если мы посмотрим на 5-летнюю перспективу, мы поймем, что именно нашему поколению дальше развивать страну, поэтому уже сейчас надо формулировать перечень предложений, а не просто лить воду и тратить время».

Руководитель проектного офиса партии «Новые люди» Артурс Екабсонс, отвечая на вопрос, почему молодежь идет в политику, напомнил, что молодые люди всегда хотели самореализоваться - отсюда и панки, и рокеры, и металлисты, и эмо. Сейчас такую возможность для самореализации, по его словам, дают партии - они стали более открытыми. «Например, в партии "Новые люди" не все ребята заточены под политическую деятельность. Они несут вайб, приходишь - там своя атмосфера, создается комьюнити по интересам», - рассказал Артурс Екабсонс.

Руководитель псковского отделения «Городских проектов» Андрей Ульяновский в своем выступлении привел данные опроса, согласно которым более 40% молодежи хочет уехать из России, так как не видит здесь перспективы для самореализации. На самочувствии молодежи, по его мнению, сказываются и принимаемые законы. Среди таких «вредных» законов он перечислил закон Димы Яковлева, поправки в Конституцию и повышение пенсионного возраста. Но есть, по словам Андрея Ульяновского, и те представители молодежи, которые хотят бороться за свои права и сделать свою страну лучше. «И они идут в политику, в том числе к нам», - заметил он.

Как завлечь молодежь на избирательные участки?

Юлия Лысова («Единая Россия») напомнила, что в нашей стране молодежью принято считать людей до 35 лет. Мотивация у молодежи разного возраста отличается, поэтому и методы воздействия должны быть разные.

«Например, люди до 24 лет - это, как правило, студенты, которые живут беспечной жизнью, тусуются, им интересны всевозможные проекты и отстаивание своей позиции. В 24 - 28 лет происходит поиск первой работы, возможно, создание семьи, появление детей, ипотека. "30+" - это уже зрелые люди, которые полностью отдают себе отчет, почему надо или не надо идти на выборы и за кого голосовать», - пояснила Юлия Лысова.

Эффективным методом взаимодействия с молодежью, по ее словам, являются соцсети, потому что большинство молодых людей там «сидит» постоянно. Соответственно, все кандидаты, которые хотят победить, должны обязательно владеть этим инструментом. При этом кандидат не должен «заигрывать» с молодежью и перегибать палку, доказывая, что он на одной волне с ними. «Все должно быть в меру. Кандидат должен быть живым, но без перегибов. Не врать, не пускать пыль в глаза. Молодежи хочется живых, правдивых, настоящих слов. У нее есть запрос на честность и правду», - заметила Юлия Лысова. Еще один немаловажный момент, который она обозначила: молодежи нужна история успеха, ведь, когда у кого-то что-то получается, это всегда мотивирует.

Между тем, первый секретарь комитета областного отделения Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации (ЛКСМ РФ) Виктория Милюкова высказала мнение, что привлечь молодежь на избирательные участки можно одним способом — дать ей такую возможность. На деле же представителям оппозиционных партий не дают возможность быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, не берут их в наблюдатели за ходом выборов. Также она высказалась за реформирование избирательного законодательства. «Надо упрощать возможность регистрации кандидатов, не снимать их из-за точки или прочерки, перестать оказывать давление. Надо убрать монополию одной партии, идти на диалог и не запугивать кандидатов от оппозиции», - заметила Виктория Милюкова.

Артем Васильев высказал мнение, что давление и слежка, так или иначе, есть за всеми парламентскими партиями. «У всех что-то будет не получаться, просто надо идти дальше. Кроме того, всегда есть возможность отстаивать свои права в суде», - добавил он. Продолжая тему возраста молодых избирателей, Артем Васильев назвал самой сложной категорией молодежь до 25 лет. «Это самый сложный избиратель, его сложно затащить на участок. Остальные строят семьи, начинают следить за ценами и задумываться над тем, почему бы не выбрать того или иного кандидата, который будет отстаивать их права. Главное, чтобы кандидаты были приблизительно такого же возраста. Вот и все», - отметил Артем Васильев.

Заместитель руководителя регионального отделения политической партии «Новые люди» Тамара Новицкая отметила важность того, чтобы партии вели плодотворную работу с молодежью. «Мы провели исследование среди молодежи от 18 до 25 лет, которое показало, что 80% не видят смысла своего участия в голосовании на выборах, считая, что за них уже все решено», - пояснила она, добавив, что партия «Новые люди» хочет, чтобы сентябрьские выборы прошли честно, поэтому ищет возможности обеспечить своими наблюдателями все избирательные участки.

Продолжая тему о способах привлечения молодежи на избирательные участки, Юлия Лысова возложила особые надежды на электронное голосование. «Оно все равно нас ждет. Понятно, что надо провести для этого большую работу, но этот процесс уже запущен. Думаю, через пару лет это будет нормой, и на избирательные участки не нужно будет идти. Молодежь хочет яркую картинку, комфорт, чтоб голосовать можно было, не выходя из дома. Думаю, электронное голосование будет тем самым мотиватором, который позволит увеличить охват молодежи, участвующей в голосовании», - подчеркнула Юлия Лысова.

В завершение дискуссии высказалась основательница псковского движения «Наливайкам НЕТ» Яна Иванова («Яблоко»). Она высказала мнение, что молодежь не хотят видеть на избирательных участках, и объяснила, почему.

«Руководство не хочет, чтобы молодежь пришла на участки. Статистика говорит, что протестное движение в России помолодело. Молодые россияне многим не довольны и не стесняются об этом заявлять, а властям невыгодно, чтобы такие люди приходили и голосовали, поэтому вся мощь государственной пропаганды направлена на то, чтобы их исподволь убедить, что участвовать в выборах нет смысла, что все куплено, все нарисуют и все будет, как всегда», - убеждена Яна Иванова. Это, по ее мнению, результат дорогостоящей и огромной работы госпропаганды из кармана налогоплательщиков.

Кроме того, она назвала заблуждением позицию избирателей, которые считают, что один голос ничего не решает. «Политологи говорят, что один голос - это одна предотвращенная фальсификация. Не пришел на выборы - кому-то подарил свой голос. Вывод: приходите на избирательные участки. Вас там никто не ждет - устройте организаторам выборов сюрприз», - подытожила Яна Иванова.

В завершение круглого стола Юлия Лысова поблагодарила всех участников за участие. «Думаю, для нас было полезно объединиться, познакомиться. Надеюсь, это не последняя встреча. Нам, молодежи околополитического сообщества и общественникам, надо чаще встречаться и обсуждать не только тему выборов, но и возможные проекты. У каждого свой опыт», - констатировала она. Кроме того, по словам председателя псковского Молодежного парламента, есть и проблемные вопросы, которые молодежи надо решать сообща, а не поливать друг друга грязью. «От нас должна идти позитивно-конструктивная энергия, а не разрушающая», - заключила она.

Татьяна Иванова