Политика

Андрей Маковский: Снятие Шлосберга связано с его политикой двойного дна

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, исключенный из федерального списка партии в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области) на выборах в Госдуму, с достоинством выберется из создавшейся ситуации. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей высказал кандидат в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область) от партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Лев Маркович - довольно опытный политик, в этой сфере он с середины 90-х. Его амбиции и политический аппетит достойны уважения, но если посмотреть на его более ранние выступления, он выступал против методов Навального, против политической спекуляции, а в начале этого года, можно сказать, сам их применил», - заметил он.

«Это политика двойного дна, которая, в принципе, аукается, поэтому в решении об исключении Льва Марковича из списка нет ничего удивительного. Но Лев Маркович - опытный политик, и, думаю, он с достоинством выберется из этой ситуации, - полагает Андрей Маковский. - На протяжении всей его карьеры были политические скандалы, и вполне возможно, они даже приносят ему некие политические очки».