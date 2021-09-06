Политика

Николай Козловский ожидает, что Великие Луки по-прежнему будут представлены в областном Собрании

Великие Луки всегда были представлены в Псковском областном Собрании депутатов и, наверное, всегда будут. Такое мнение высказал глава города Великие Луки Николай Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Конкуренция на предстоящие выборы в областное Собрание депутатов высокая. В одном округе у нас 9 кандидатов, а в другом - 8. Предвыборная кампания сейчас уже набрала широкий ход. Я интересовался нарушениями в ее ходе, но в ТИКе мне ответили, что их нет. Думаю, великолучане - народ не только талантливый и мужественный, но и мудрый, со смекалкой. Горожане смогут выбрать тех кандидатов, которые наиболее ярко представят их в областном Собрании», - подчеркнул Николай Козловский.

Кроме того, в следующем году пройдут выборы в городскую Думу. В настоящее время в Великолукской гордуме заседают 30 депутатов. Сокращать их количество руководство города не планирует. По мнению Николая Козловского, такое количество депутатов позволяет представить интересы всех слоев населения. Причин к уменьшению народных представителей в Думе глава города пока не видит.

На вопрос о своих планах на участие в выборах Николай Козловский ответил так: «Я пока еще не принял решение. Приму его примерно весной. Если будет острая необходимость в участии, то пойду. Сегодня пока такой необходимости не вижу».

Также глава города отметил, что именно благодаря плодотворной работе депутатов городской Думы удалось стабилизировать общественно-политическую ситуацию в Великих Луках в начале 2000-х годов. «Нам удалось изменить имидж Великих Лук как столицы криминальных бизнес-группировок. Еще в 2005-2006 годах в Великих Луках имели место клановые войны, но, как только бизнес почувствовал более комфортные условия для развития, все стали заниматься своим делом. Вместо ведения этих войн люди стали работать. Все это стало лучше регулироваться спецслужбами и правоохранительными органами», - рассказал Николай Козловский.

По словам Николая Козловского, именно непростая ситуация, сложившаяся в городе в «годы выживания», 1990-е и 2000-е, подтолкнула его к тому, чтобы пойти в городскую власть и начать работу над развитием экономики и бизнеса, а также над благоустройством Великих Лук.