Задачник для нового главы

Центральное событие сегодняшнего дня в политической жизни Пскова - избрание главы города. На очередной 54-й сессии Думы депутаты единогласно высказались в поддержку Станислава Стармолотова - экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, ровно месяц назад назначенного временно исполняющим полномочия главы региональной столицы.

Привычный оборот «В полном соответствии с прогнозами экспертов» в данном случае не годится - по-другому и быть не могло. Реальных конкурентов у фаворита - креатуры губернатора Псковской области Михаила Ведерникова не было. Их просто не могло появиться - и это принципиально отличает процесс избрания главы в 2026-м от того, как градоначальника определяли прежде.

Напомним, что во второй половине 1990-х и до середины 2000-х за кандидатов на пост мэра голосовали жители областного центра на прямых всенародных выборах. Именно так получали бразды правления Александр Прокофьев и Михаил Хоронен. В дальнейшем главу избирали депутаты городской Думы из своих рядов, при этом выдвигались различные кандидатуры, присутствовала определенная интрига, и в этой связи невольно вспоминается довольно анекдотичная история почти десятилетней давности - «голосование цветными ручками» за тогдашнего главу Ивана Цецерского.

И даже пять лет назад (когда после изменения модели управления городом и возвращения от двуглавой модели к единоначалию депутаты практически единогласно поддержали Бориса Елкина), реальные оппоненты у него хоть и не появились, но теоретически все-таки могли быть выдвинуты. Теперь же это исключено - после изменения устава города депутаты избирают главу из кандидатур, предложенных губернатором. Михаилом Ведерниковым было внесено две кандидатуры, но, очевидно, директор школы №47 Иван Шагин альтернативой Станиславу Стармолотову не являлся, что и подтвердили результаты голосования на сегодняшний сессии.

Единодушная позиция депутатского корпуса несомненно объясняется не только тем, что «кандидат №1» имел поддержку главы региона и является членом его команды. Дело здесь и в персональных качествах менеджера, его биографии и результатах работы в должности регионального министра транспорта и дорожного хозяйства. На этом ответственном и сложном направлении Станислав Стармолотов проявил себя грамотным и эффективным руководителем, способным жестко спрашивать с подчиненных и подрядчиков.

Помимо значительно увеличившихся показателей ремонтных работ в Псковской области ведется реализация крупных проектов - прежде всего Северного обхода. Объем дорожного фонда в последние годы значительно вырос. С высокими процентами реализуются национальные проекты. Многое сделано в плане повышения транспортной доступности региона, модернизируется псковский аэропорт, развивается ряд других направлений. Притом, что Станислав Стармолотов руководил сферой крайне непростой, при нем не было не то что каких-то скандалов, но и просто заметных негативных инфоповодов и недоразумений. Возможно, так происходило еще и потому, что сам министр не боялся общения с представителями СМИ, был открыт и отвечал на все вопросы. При этом в «играх в пиар» он замечен не был и до сих пор воспринимается как управленец-технократ, а не как публичный политик.

Очевидно, что на новом посту опытному управленцу предстоит решить целый ряд задач. В комментарии по горячим следам, сразу после избрания главы города, отметим некоторые из них.

Во-первых, Станислав Стармолотов теперь - высшее должностное лицо в Пскове, поэтому отвечает в муниципалитете практически за всё. И здесь не особо важно, глава ли города ответственен за то или иное направление или кто-то другой (будь то освещение улиц, уборка мусора или что-либо иное) - в любом случае, это будет восприниматься как «в Пскове, у Стармолотова», и спрашивать будут в первую очередь с него. Дороги и мосты, благоустройство территорий и развитие ТОС-движения, вопросы образования и сохранения памятников культуры, всё это и многое другое - его зона ответственности. А первоочередная задача, разумеется, - принятие городского бюджета.

Во-вторых, перед Станиславом Стармолотовым стоит задача стать публичным политиком и интегрироваться в партийные структуры «Единой России», стать здесь своим и обрести авторитет. Как мы уже отмечали ранее, сделать это очень важно с учетом электоральных задач: в сентябре 2027-го состоятся выборы депутатов городской Думы, и руководителю Пскова уже в ближайшее время предстоит заниматься формированием команды кандидатов от партии власти. Отметим, что после назначения 30 сентября врип главы города взял с места в карьер и за короткий срок провел множество встреч с депутатами - причем, не только городской Думы, но Законодательного Собрания Псковской области, избранными по одномандатным округам.

В-третьих, Станислав Стармолотов, как и его предшественник на посту главы города, ныне спикер регионального парламента Борис Елкин, является членом команды Михаила Ведерникова и позиционируется как «вице-губернатор по Пскову». А раз так - новому градоначальнику будет необходимо согласовывать свои действия с руководством и быть готовым к работе в условиях жестко выстроенной вертикали власти. Времена, когда псковский мэр ощущал себя абсолютно самостоятельным политиком и мог не сверять свои действия с курсом областного начальства, остались в далеком прошлом. А в настоящем от главы требуется быть командным игроком и хорошо понимать принципы работы в единой системе публичной власти.

Судя по первым комментариям Станислава Стармолотова, он осознает и степень ответственности, и сложность стоящих перед ним задач. А насколько эффективно будет справляться с ними новый глава, покажет время.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, канал Станислава Стармолотова в Max