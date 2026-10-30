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Денис Иванов: Станислав Стармолотов — профессионал и пскович

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Станислав Стармолотов — профессионал и пскович. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, комментируя вступление нового главы Пскова в должность. 

«Профессионал и пскович. Именно по этим критериям оценивал его», - кратко изложил свое мнение депутат.

Говоря о взаимодействии депутатов со Станиславом Стармолотовым, когда он занимал должность временно исполняющего полномочия главы Пскова, Денис Иванов отметил качественную коммуникацию с коллективом. «Все нормально, все коммуникации сохранены. Со всеми встретился лично, все отлично. А если есть коммуникации, значит, и работа будет налаженной, слаженной», - резюмировал депутат. 

Напомним, очередная 54-й сессия Псковской городской Думы седьмого созыва прошла сегодня. В повестку было включено 11 вопросов, один из которых - избрание нового главы города.

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