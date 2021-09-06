Политика

Псковские политики выступили за обновление политической системы

Сегодня, 8 сентября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове состоялись очередные предвыборные дебаты. Их участниками стали председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Олег Брячак, член фракции партии «Яблоко» в областном Собрании Артур Гайдук, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов и представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский. Политики высказали свое видение насчет того, требуется ли обновление политической системе и есть ли в обществе запрос на это.

По мнению Артура Гайдука, нынешняя политическая система в России работает «в одну сторону»: сменяемости власти нет, а оппозиция либо «загнана в подполье», либо, имея депутатские мандаты, «является оттенками той же власти, голосуя, как положено». Примером тому, по словам «яблочника», может служить голосование по поправкам в Конституцию. «При нормальном раскладе, если партия большинства делает ошибки, она лишается власти и после следующих выборов к власти приходится оппозиция. Пока такого не будет, у нас не будет здоровой политической системы», - убежден Артур Гайдук.

Между тем Олег Брячак отметил, что запрос на перемены в политической системе России назрел давно. «Любая структура, будь то кафе или предприятие, нуждается в модернизации, в замене. Например, в Японии является нормой, когда руководство предприятий подлежит замене через пять лет, вне зависимости от результатов его работы. А у нас партии власти около 20 лет. Это никуда не годится, - заявил справедливоросс. - В парламенте должен быть паритет: у "Единой России" не более 50%, а остальные 50% - у других партий. Тогда у депутатов будет диалог, и законы не будут приниматься "под козырек", без возможности дискуссии».

Михаил Иванов, продолжая рассуждения о политической системе в РФ, упомянул о неравном положении разных партий. «По закону все партии равны, но, если посмотреть со стороны, партии, представленные в Госдуме, имеют и печатные площади, и эфирное время. А другие партии находятся в небытие, и если у них нет больших денег, то самостоятельно выйти в эфир у них нет возможности», - констатировал гость студии. Также Михаил Иванов высказал мнение, что среди населения страны назрел запрос на обновление политической системы. Теперь многие из тех, кто раньше уклонялся от участия в выборах, собираются прийти на голосование. «И это прекрасно, что избиратели небезразлично относятся к политической жизни. Как они проголосуют 19 сентября, так и будут жить дальше», - резюмировал он.

С тем, что в обществе есть запрос на перемены, согласился и Андрей Маковский. «Люди недовольны социальной политикой, высоким уровнем бедности. У нас нет производства, нет государственной идеологии. Нет прослойки среднего класса - у нас или очень бедные, или очень богатые. Это недопустимо», - заметил представитель партии «Новые люди».

Продолжились дебаты в формате вопросов и ответов. Артур Гайдук, отвечая на вопрос ведущего, высказал свое мнение относительно бессменных лидеров партии и ее регионального отделения. Председатели партии, по его словам, и так меняются (при том, что «духовным гуру, одним из вожаков и вдохновителей партии является Григорий Явлинский»). Что касается Псковской области, председателем регионального отделения «Яблока», уверен Артур Гайдук, все равно будет Лев Шлосберг. «Если найдется кто-то с таким трудолюбием, интеллектом и лидерскими качествами - возможно, мы сменим руководителя», - заметил он и ясно дал понять, что на себя роль лидера псковского «Яблока» не примеряет.

Такая позиция вызвала недоумение у Олега Брячака.

«Вот вы все хвалите Льва Марковича, но единственный, кто выиграл от партии одномандатный округ на выборах в областное Собрание, - это вы. Почему вы считаете себя хуже и с такой поддержкой не претендуете на роль лидера?» - поинтересовался он. В свою очередь Артур Гайдук признался: «Я не хуже. Просто это не мое - политическая работа во главе партии. Не вижу себя на этом месте. Я вижу себя депутатом, но не вижу себя руководителем партии».

Между тем Андрей Маковский, заметив у Артура Гайдука ручку «Паркер» и «ключи от хорошей машины», поинтересовался у него, а знает ли он стоимость билета за проезд в общественном транспорте. «Да, я езжу на машине 2007 года выпуска, но знаю, что проезд стоит 27 рублей. Но у нас полгорода ездят на машинах. Что в этом такого?» - ответил Андрею Маковскому «яблочник», добавив, что ручку «Паркер» ему подарили две недели назад на день рождения.

Михаилу Иванову был задан вопрос «Может ли "Партия пенсионеров" обеспечить обновление политической системы в стране».

«Наша партия — это не партия людей, которые вышли на финишную прямую. Это партия будущего. Как говорится, пионерами уже никто не будет, а пенсионерами — будут», - сыронизировал он, добавив, что идеи партии ориентированы на людей всех возрастов. Кроме того, в составе партии немало людей, которым слегка за 30. В числе предложений, которые партия будет отстаивать в случае успеха на выборах, он перечислил введение должности уполномоченного по правам людей старшего поколения, индексацию пенсий и снижение пенсионного возраста.

Андрей Маковский ответил на вопрос, чем партия, которую он представляет, отличается от любой парламентской партии. По его словам, «"Новые люди" - единственная партия, которая образована "снизу"», на фоне интереса изменить жизнь страны к лучшему. «Также мы отличаемся своей программой. Мы выступаем за прямые выборы глав городов, за выборы прокуроров, судей и омбудсменов. Каждая наша "бумажка" направлена на защиту интересов среднего класса, чтоб деньги оставались у граждан, а не уходили в бюджет», - резюмировал Андрей Маковский.

Кроме того, все участники дебатов призвали псковичей принять участие в голосовании на сентябрьских выборах и без прямой агитации высказали мнение, за кого надо, а за кого не надо голосовать.

«Бытует мнение, что все решено за нас и не надо идти голосовать. Но времена фальсификации и вбросов прошли. Не так просто это сделать, и те, кто работает в избирательных комиссиях, понимают меру уголовной ответственности, которую они понесут за фальсификацию. Поэтому прошу прийти на участки и сделать свой выбор. Кого выберем, по таким законам и будем жить», - призвал избирателей Олег Брячак.

Андрей Маковский рекомендовал псковичам крепко подумать, прежде чем за кого-то голосовать. «Пока мы едины, мы непобедимы. Голосовать надо за целостное государство. Если политик транслирует идеи Запада, это неправильно, и за таких голосовать ни в коем случае не нужно», - убежден он.

Артур Гайдук призвал избирателей не голосовать за партии-однодневки, потому что, кроме как в избирательном бюллетене, их больше нигде не увидишь. «Если они проиграют, они исчезнут так же быстро, как и появились, и ничего, кроме размывания протестных голосов, они не делают. Придите на участки и проголосуйте за тех людей, кто вам нравится. Вся остальная агитация — от лукавого», - полагает он.

К общему призыву прийти на выборы присоединился и Михаил Иванов. «Выборы — это тот случай, когда государство спрашивает мнение граждан. Это шанс изменить политическую систему. Придите на выборы, чтобы потом не было больно и не пришлось обсуждать на кухне, что власть плохая», - призвал он.