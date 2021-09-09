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Политика

Владимир Путин провел встречу с Михаилом Ведерниковым

11.09.2021 21:46|ПсковКомментариев: 1

Завершая рабочую поездку в Псковскую область, президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона Михаилом Ведерниковым.

Президент и губернатор обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона, рассмотрели реализацию ряда приоритетных направлений. По целому ряду вопросов Владимир Путин поддержал предложения, которые были озвучены Михаилом Ведерниковым.

Стенограмма первой части встречи  опубликована на сайте главы государства.

В.Путин: Добрый вечер, Михаил Юрьевич.

М.Ведерников: Добрый вечер, Владимир Владимирович.

В первую очередь, хочу Вам сказать: были моменты, когда были сложности с поставками [вакцин], коллеги были всегда на связи, всегда нас слышали, всегда учитывали особенности региона. Это дало нам в принципе без сбоев и чётко проводить вакцинацию.

На сегодняшний день 180 тысяч у нас уже вакцинировано и полторы тысячи прошло ревакцинанцию. Количество вакцинированных у нас составляло 60 процентов от старого плана, – Вы знаете, что сейчас 80 процентов, – поэтому на сегодняшний день 44 [процента от плана]. Проблемы, конечно, есть, но мы их видим, все риски понимаем, прогнозируем, поэтому уверен, что со всеми этими вопросами справимся.

И, кстати, если говорить про прививку, у нас свыше 70 процентов медицинских и социальных работников её сделали. А что касается педагогов, их доля, – мы как посчитали и убеждали людей, – к 1 сентября составила уже более 80 процентов.

В.Путин: Нормально. Люди себя защитили и окружающих.

М.Ведерников: Что касается остальных социально-экономических показателей, мы сделали небольшую презентацию, если позволите.

Как я Вам уже докладывал, у нас достаточно территория, 55 тысяч квадратов – это сопоставимо с любой Прибалтийской страной. Кроме этого, в силу исторически сложившегося хуторского расселения область занимает второе место в стране по количеству населённых пунктов – у нас из восемь тысяч.

И усугубляет ситуацию устойчивая депопуляция, которая у нас длится уже с 40-х годов. С этого момента население области сократилось вдвое. Если говорить про 90-е годы, с 90-х годов сократилось на треть. И, к сожалению, мы теряем один процент населения ежегодно.

Соответственно, с этим связан целый комплекс проблем. Это дефицит кадров практически во всех сферах, слабая экономическая база, неразвитая дорожная инфраструктура, устаревшие морально и физически коммунальные системы, электросетевой комплекс, ну и низкий уровень газификации.

Одна из тем прозвучала и на Вашей «Прямой линии». Речь идёт о состоянии водоснабжения в одном из микрорайонов города Пскова. Суть проблемы заключается в том, что Псков с поверхностного водозабора переход на подземный водозабор. Первая очередь была реализована в 2015 году, в следующем году будет полностью реализована вторая очередь.

Качество такой воды будет лучше, но при нагревании – после 60 градусов – образуются взвеси. Я хочу отметить, что это не питьевая вода – это та вода, которая идёт в отопление, техническая так называемая. Но это, безусловно, сказывается на состоянии труб: даже в новых домах, через три–четыре года трубы приходят в негодность.

Мы Ваше поручение оперативно отработали и с Минстроем, и с Фондом содействия реформирования ЖКХ. Уже запущен конкурс на проектно-сметную документацию, до конца года мы её получим и в следующем году, – мы с фондом договорились, – 260 миллионов мы получаем, строим станцию умягчения воды, и этого хватит и на первую, и на вторую очередь, и мы до конца следующего года, по крайней мере, по Пскову этот вопрос закроем. По области ещё, конечно, в этой части придётся поработать.

Ещё один, крайне важный для нас вопрос, – я по нему докладывал в начале года, в новогодние праздники, по телефону, – это состояние электросетевого комплекса. 95 процентов объектов сетевого комплекса, им уже больше 25 лет, и серьёзного ремонта они не видели. В этом году было достаточно много неблагоприятных погодных условий, и уже по состоянию на сегодняшний день их гораздо больше, чем за весь прошлый год.

Мы поработали в этой части с экспертами, с синоптиками: они все в один голос говорят о том, что такие негативные природные условия будут чаще и последствия от них будут сильнее. В результате несколько раз у нас – на протяжении этого года – в результате непогоды оставалось без электроснабжения порядка десяти, пятнадцати, двадцати тысяч человек, и некоторые, к сожалению, оставались достаточно длительное время.

Мы проработали с энергетиками, с Минэнерго. Все меры, которые можно было принять самостоятельно, мы приняли, но кардинально ситуацию это не изменит, потому что в целом мы посчитали: необходимо порядка пяти миллиардов рублей. Мы разработали программу, согласовали её с Минэнерго.

В.Путин: Пяти миллиардов на развитие сетевого хозяйства?

М.Ведерников: На модернизацию, на приведение в порядок. У нас есть старые линии, которые ещё с советского времени. Если дерево упало, если лёд намёрз, они сразу падают, это обрыв. Сейчас так называемые СИПы [самонесущие изолированные провода] есть, когда дерево падает, он просто провисает, но питание не прекращается, а датчик у энергетиков срабатывает – они в спокойном режиме едут и убирают эту поломку.

Мы эту пятилетнюю программу повышения энергоэффективности в регионе согласовали с Минэнерго, и мы бы попросили Вашего поручения Правительству, чтобы в этой части поработать, потому что ситуация будет усугубляться – дальше всё равно придётся решать, но это будет дороже и сложнее.

В.Путин: Хорошо. А у Вас есть документ?

М.Ведерников: Да, конечно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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