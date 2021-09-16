Российский президент зарегистрировался для электронного голосования на выборах

Президент России Владимир Путин в любом случае проголосует на думских выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении.
Выборы назначены на 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Дистанционное электронное голосование доступно в нескольких регионах — Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.
Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.