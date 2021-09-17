Политика

Игорь Сопов призвал избирателей выбрать свой день для участия в голосовании

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов призвал избирателей выбрать свой день для участия с 17 по 19 сентября в выборах и проголосовать. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, утром 17 сентября в информационном центре избиркома Игорь Сопов сообщил, что в регионе начались 7 избирательных кампаний.

В инфоцентр избиркома Псковской области пришёл Барсик - талисман выборов

Открылись 609 избирательных участков. «Они открылись в 8.00, никаких проблем не было», - сказал Игорь Сопов. По состоянию на 8 утра 17 сентября в Псковской области зарегистрировано по федеральному округу 517 тыс. 3 избирателя, по выборам в Псковское областное Собрание депутатов - 514 тыс. 607 человек. Все избиратели имеют право принять участие в выборах.

На всех участках будет организована бесплатная выдача масок, ручек, перчаток. «Для избирательной комиссии Псковской области безопасность избирателей – основной приоритет кампании», - подчеркнул Игорь Сопов.

Видеонаблюдение будет вестись все три дня круглосуточно. Работает информационный центр Избирательной комиссии Псковской области. На любой вопрос, касающийся выборов, можно получить ответ по телефону «горячей линии» Избирательной комиссии 8002226860. За ходом выборов следят 1260 наблюдателей.