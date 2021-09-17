Политика

Глава Псковского района Наталья Федорова приняла участие в голосовании

Глава Псковского района Наталья Федорова проголосовала на выборах депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Свой избирательный участок она посетила сегодня, 17 сентября.

Глава муниципалитета призвала избирателей тоже сделать свой выбор.

«Уважаемые жители Псковского района, в дни голосования у нас с вами есть возможность поучаствовать в выборе будущего не только нашей страны, но и родного региона. Каждый гражданин Российской Федерации уже сегодня может выразить свою волю, проголосовав за того кандидата, который, по его мнению, достоин представлять интересы народа и делать нашу с вами жизнь лучше. Давайте воспользуемся этой возможностью вместе. Приходите и голосуйте за достойного кандидата», - обратилась Наталья Федорова к населению района.