Политика

Мобильный избирательный участок организован в Псковском районе

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Речь идет о местности, где нет помещения для голосования и отсутствует/затруднено транспортное сообщение. Так, например, для жителей деревень Малая Гоголевка, Большая Гоголевка и Новая Гоголевка Псковского района сегодня был организован мобильный избирательный участок, где они смогли проголосовать за своих кандидатов.

В Печорском, Псковском и Стругокрасненском районе избиратели могут проголосовать с применением дополнительной формы голосования. Об этом сообщает Избирательная комиссия Псковской области.

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