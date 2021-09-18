Мобильный избирательный участок организован в Псковском районе

В Печорском, Псковском и Стругокрасненском районе избиратели могут проголосовать с применением дополнительной формы голосования. Об этом сообщает Избирательная комиссия Псковской области.
Видео: Избирательная комиссия Псковской области
Речь идет о местности, где нет помещения для голосования и отсутствует/затруднено транспортное сообщение. Так, например, для жителей деревень Малая Гоголевка, Большая Гоголевка и Новая Гоголевка Псковского района сегодня был организован мобильный избирательный участок, где они смогли проголосовать за своих кандидатов.