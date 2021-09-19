Политика

Явка на выборах депутатов Госдумы в Псковской области достигла почти 29%

Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук озвучил данные о явке избирателей на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента по состоянию на 10.00 19 сентября. Об этом из информационного центра облизбиркома передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, явка на выборах депутатов Госдумы составила 28,90% (по состоянию на 20.00 18 сентября — 28,18%), депутатов Псковского областного Собрания — 28,03% (по состоянию на 20.00 18 сентября — 27,25%).

На выборах главы Куньинского района проголосовали 42,91% избирателей (по состоянию на 20.00 18 сентября — 39,08%), на выборах главы Новосокольнического района — 31,16% избирателей (по состоянию на 20.00 18 сентября — 29,18%).

Напомним, сегодня, 19 сентября, Псковская область присоединится к Всероссийскому политическому онлайн-марафону «Ночь выборов – 2021. Время избранных». После закрытия избирательных участков, в 22.00, эксперты и участники процесса подведут итоги выборов в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, 19).