Псковичи идут на участки для голосования на парламентских выборах. ФОТО

Выборы депутатов Госдумы и регионального парламента продолжаются в Псковской области. Сегодня, 19 сентября, избирательные комиссии в городах и районах продолжают активно работать и встречать всех желающих проголосовать, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
УИК №193
УИК №371
УИК №220
Реализовать свое избирательное право в заключительный день приходят как представители старшего поколения, так и молодежь. Так, УИК №249 посетила 90-летняя избирательница, а на участке №348 вручили памятный подарок девушке, которая голосовала впервые.
УИК №348
Идут голосовать и представители местной власти. Так, на участок №363 выразить свою гражданскую позицию пришел глава Опочецкого района Юрий Ильин.
На всех избирательных участках продолжают работать наблюдатели, которые следят за ходом голосования и чистотой выборов.
УИК №290
Некоторые участки посещают международные наблюдатели. Так, с работой УИК №181 ознакомился заместитель Генерального секретаря межпарламентской ассамблеи СНГ Сафарзода Бахтовар Амирали.
Как и в предыдущие два дня голосования, избиратели могут сделать свой выбор на дому. Члены УИК продолжают работать на выезде.
УИК №184
УИК №193
УИК №355
Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.