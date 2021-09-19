Политика

Антон Минаков: Мы ожидали более высокую явку на выборах

Псковские либерал-демократы ожидали более высокую явку на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание. Об этом в интервью «МК» сообщил координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

«По моим данным, явка превысила 40%. Она достаточно низкая, мы ожидали явку на более высоком уровне – более 50%», - отметил он.

Координатор регионального отделения партии также подчеркнул, что в условиях напряженной эпидобстановки голосовать на избирательных участках было безопасно. «Нормы Роспотребнадзора на участках соблюдались. Я сам приходил сегодня голосовать – измерили температуру. У меня была с собой медицинская маска. Более того, я пришел со своей ручкой – проголосовал. Я считаю, что данные нормы соблюдались если не на "5" из "5", то на "4" точно», - оценил Антон Минаков.



Также он поделился предположениями касательно нарушений на выборах. «У нас были большие подозрения о нарушениях в пятницу на голосовании, поскольку видели большие очереди людей, которые собирались на избирательный участок. Эти очереди, на мой взгляд, были явно искусственно созданы. То есть складывалось впечатление, что людей завезли на автобусе», - отметил он, добавив, что в настоящее время партия занимается изучением снимков, подтверждающих подобные факты.



Антон Минаков также в очередной раз высказался за введение дистанционного электронного голосования. По его мнению, такой способ выражения гражданской позиции необходим жителям страны, но для того, чтобы вводить его повсеместно на территории РФ, нужно более тщательно проработать систему контроля.