Политика

Петр Алексеенко: Три дня выборов — это многовато

«Три дня выборов — это многовато», - такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, комментируя прошедшие сентябрьские выборы.

«Три дня (голосования — ред.) — конечно, многовато. Это почувствовали уже сегодня не только оппозиционные партии, но и другие. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов заявил, что это накладывает определенные проблемы и финансовые, и людских ресурсов не хватает. Но, тем не менее, выборы прошли, скоро будут результаты», - отметил Петр Алексеенко.

Явка на выборы, по его мнению, оказалась небольшой. «Мы ожидали более высокую явку, тем более, голосование шло три дня. Мы надеялись, что люди все-таки придут, сделают свой выбор», - сказал он.

Петр Алексеенко заметил, что полученную явку теперь необходимо проанализировать, подумать о возможных изменениях для ее наращивания. По его словам, низкая явка может быть, в том числе, связана с апатией народа к процедуре выборов.

Он также сообщили, что Псковское региональное отделение КПРФ подало 54 жалобы на избирательные комиссии различных уровней. «Их подали наши наблюдатели, юристы. Нарушителями в основном являлись члены участковых избирательных комиссий, которые препятствовали нашим кандидатам в депутаты осуществлять свои полномочия, предусмотренные избирательным кодексом. Также где-то была печать не поставлена, где-то урна не опечатана. Это все ошибки участковых избирательных комиссий. Несущественные, конечно, но, тем не менее, это их промах, их нарушения», - заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

Комментируя явку, коммунист высказал свое мнение и об электронном голосовании, которое было доступно для избирателей в нескольких регионах страны. «Электронное голосование — это, с одной стороны, неплохо. Я тоже столкнулся с тем, что оказался на самоизоляции, пришлось вызывать избирательную комиссию, и с первого раза они не пришли. Так что, с одной стороны, для некоторых, может быть, и сложно проголосовать, но, с другой стороны, наше недоверие к власти вызывает опасения в отношении электронного голосования. Кроме того, сейчас и системы электронные взламывают, получают электронные адреса и пароли, которые люди вводят на Госуслугах, поэтому здесь тоже не все просто. Но, с другой стороны, может быть, мы к этому и придем, к электронному голосованию», - предположил Петр Алексеенко.

Коммунист также отметил, что, находясь на самоизоляции, он постоянно был в курсе дела, получал информацию о проведении выборов в основном в телеграм-канале и инстаграм-аккаунте Избирательной комиссии Псковской области, за нарушениями следил в других телеграм-каналах.

Дистанционное наблюдение за выборами позволило Петру Алексеенко оценить и меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые было предусмотрены на всех участках. «Меры соблюдались, от этого никуда не денемся. Это было предусмотрено, на это были выделены деньги. Средства индивидуальной защиты также были выделены, поэтому с этим вопросом проблем не было. Тем не менее, в первый день народ почему-то валом повалил на участки, не все соблюдали дистанцию, поэтому здесь тоже вопрос. Нужно ли это было? В первый день так народ загонять на избирательный участок, когда три дня выборов было впереди», - высказал мнение Петр Алексеенко.

Он также выразил надежду на то, что правоохранительные органы разберутся с теми, кто во время выборов расклеивал листовки, агитирующие голосовать за партию КПРФ. «Это очень грубая провокация, я думаю, правоохранительные органы с этим разберутся», - подчеркнул Петр Алексеенко.

Смотрите также Петр Алексеенко назвал провокацией расклейку агитационных материалов КПРФ в Пскове в день голосования

Напомним, по состоянию на 18.00 явка на выборах в Госдуму составила 41,95%, на выборах в региональный парламент — 40,92%. На выборах главы Куньинского района проголосовали 54,99%, главы Новосокольнического района — 43,92%. Голосование проходило в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.