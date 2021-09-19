Политика

Более 900 обращений приняли общественные наблюдатели от псковичей за время выборов

933 обращения обращения от жителей Псковской области обработал штаб по контролю и наблюдению за выборами. Об этом сообщила председатель регионального общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это был первый опыт трехдневного наблюдения за выборами. Два эксперта обработали 933 обращения от жителей Псковской области. Среди них были, как мы считаем, и фейки. Они на первой же стадии ликвидировались, но я хотела бы акцентировать внимание на одном случае. К нам пришла женщина и сообщила, что ей в почтовый ящик положили приглашение от одного из кандидатов с призывом прийти на избирательный участок 19 сентября. Женщина сообщила, что на свободу ее волеизъявления посягнули и на нее надавили этим приглашением, а ведь она уже проголосовала. Мы ее, конечно, успокоили», - рассказала Наталья Горбачева.

По ее словам, Общественная палата инициировала создание Центра общественных наблюдателей. Здесь на специальном экране одновременно велась трансляция с 36 участков. Всего наблюдать онлайн можно было 208 участков. Однако, как отметила председатель Общественной палаты, парламентские партии почему-то не были заинтересованы в посещении Центра общественных наблюдателей.

«Да, это не шоу, а серьезный процесс, но хотелось бы большего интереса к нему. Сюда же приходили представители только трех партий - "Новые люди", "Партия Роста" и "Яблоко". Коллеги, нам нужно единение общественности и политической силы!» - заключила Наталья Горбачева.