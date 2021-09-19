Политика

Лев Шлосберг: Эта избирательная кампания показала, что мы сильные

«Эта избирательная кампания показала, что мы сильные», - так руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг прокомментировал в интервью Псковской Ленте Новостей сентябрьские выборы для своих однопартийцев.

По его словам, после внесения изменений в Конституцию РФ была изменена вся законодательная основа избирательных кампаний. «До 2019 года включительно это была избирательная система, целью которой было все-таки установление волеизъявления избирателей. Она усложнялась, становилась более противоречивой, в ней появлялись дополнительные капканы, барьеры, но в целом она концептуально сохранилась с конца 90-х годов. И сутью избирательного законодательства было установление реальных результатов голосования», - констатировал Лев Шлосберг. Если бы не применялся административный ресурс и не проводились массовая фальсификации результатов выборов, та избирательная система в законодательном плане могла бы работать достаточно корректно и существовать долго, полагает он.

Однако после внесения в 2020 году изменений в Конституцию, по мнению руководителя псковского «Яблока», в России изменилась концепция избирательного законодательства, и ее сутью стала «новая, индустриальная, промышленная фальсификация выборов». Первые такие выборы, по словам Льва Шлосберга, прошли в 2020 году, когда в том числе и в Псковской области избирались депутаты городских и сельских поселений. «Мы тогда потеряли половину депутатов из фактически избранных, но весь масштаб злодейства этой системы - все способы фальсификации волеизъявления и криминализации выборов - страна увидела во время федеральных выборов, которые завершаются сейчас. Это не случайность и не законодательные эксперименты. Это политический заказ, и целью трехдневного голосования было не минимизировать ущерб от эпидемии коронавируса, а создать технологические возможности для подмены миллионов голосов избирателей в масштабе страны и региона», - убежден лидер псковских «яблочников».

«Абсолютно провокативной избирательной технологией, криминальной по своему замыслу», Лев Шлосберг считает сейф-пакеты. «Они нужны не для того, чтобы сохранить бюллетени в неприкосновенности, а для того, чтобы поймать в капкан голоса избирателей, пришедших на участки в пятницу и субботу, а затем подменить эти голоса», - считает собеседник агентства.

Сейф-пакеты, по его убеждению, очень опасны для людей. «Тысячи людей вовлекаются в совершение уголовных преступлений. Понимают они это или нет, но они выполняют приказ. При таких обстоятельствах любое достижение оппозиционного политика является подвигом и самого политика, и тех команд, которые организуют выборы. Это значит, что люди прошли сквозь стены, фальсификацию и получили столько голосов, что у них не смогли украсть все. Все, кто выжили в этой войне — все герои, без исключения», - добавил Лев Шлосберг.

Кроме того, по его мнению, официальные результаты прошедших с 2020 года выборов можно анализировать не на предмет реальной электоральной поддержки партий и политикой, а на предмет масштаба фальсификации. «К официальной электоральной политике надо изменить подход. Анализировать надо не результаты голосования, а результаты фальсификации», - полагает лидер псковского «Яблока».

Тотальная фальсификация результатов голосования, продолжил он, деморализует людей, останавливает их в дальнейшем участии в голосовании. «Не идут люди на выборы, не хотят к этому прикасаться. Если б пришли, результаты были б лучше. Уверен, что среди тех, кто не участвовал в голосовании, больше половины не согласны с политикой власти, но они не верят, что это можно изменить при помощи выборов. И это плохой урок. Он делает людей бессильными», - сказал он.

Главная проблема, по мнению Льва Шлосберга, в том, что власть, в том числе и законодательная, избранная таким образом, изначально нелегитимна, и люди с ней не будут считаться, воспринимая ее как жульническую. В конечном счете, это приведет к нарастанию агрессии. «Это просто плохо и для государства, и для людей. Это уничтожает то, на чем держится политика — доверие. Доверие к государству, к избирательной системе, к СМИ», - подчеркнул он.

Политическая монополия, по его убеждению, может кончиться плохо. «Потому надо продолжать заниматься политикой, сохранить всех, кто готов в ней участвовать, сберечь, защитить людей, не подставлять людей, вести работу с обществом, поддерживать, утешать, воодушевлять, - обозначил Лев Шлосберг миссию партии партии «Яблоко». - А сейчас, по итогам выборов, много кого придется утешать. Нужно не сломаться, выдержать серьезное политическое давление, но это реально. Жизнь может настолько непредсказуемо меняться, что то, что казалось невозможным сегодня, может оказаться возможным завтра».

«Система будет трещать. Они будут стремиться к ужесточению, что приведет к радикализации общества. Появятся новые точки напряжения, и из них будут вырастать в том числе новые возможности — общество будет искать тех, кто будет защищать его интересы. «Яблоку» очень важно оставаться такими людьми. Я вижу, что в Псковской области не украдут победу, а значит мы продолжим работу. Нас хотели уничтожить, оболгать, затравить — не смогли. Поэтому мы сильные. Эта кампания показала, что мы сильные. Хотелось бы больше и лучше, но получилось столько, сколько получилось», - заключил Лев Шлосберг.