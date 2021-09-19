Политика

Опубликованы предварительные итоги голосования на выборах в областное Собрание

По состоянию на 05.09 20 сентября «Единая Россия» набирает 41,75% голосов избирателей на выборах депутатов в Псковское областное Собрание депутатов. Предварительные итоги голосования размещены на сайте облизбиркома.

Источник: Избирательная комиссия Псковской области

КПРФ получает 19,25% голосов, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 9,36%, ЛДПР - 7,87%, «Яблоко» - 6,94%, «Новые люди» - 6,45.

Напомним, в 2016 году на выборах в Псковское областное Собрание по спискам «Единая Россия» набрала 44,11%. Второе место - у КПРФ (20,07%), третье место - ЛДПР (14,85%). Далее - «Справедливая Россия» (8,95%) и «Яблоко» (6,10%).

Во всех 22 одномандатных округах в 2016 году победили кандидаты от «Единой России». Явка на выборах в Псковское областное Собрание в регионе тогда составила 41,78%.