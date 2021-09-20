Политика

Александр Козловский: Надеюсь, прошедшие в парламенты новые партии не обманут ожидания избирателей

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский надеется, что новые партии, прошедшие в Госдуму и законодательные Собрания регионов, не обманут ожидания избирателей и не исчезнут вскоре после выборов. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы видим, что в парламентах появились новые партии, но давайте посмотрим, как они будут работать, как закрепятся и проявят себя, оправдают ли доверие граждан, - заметил гость студии. - Раньше тоже бывало так, что партии появлялись, выстреливали на выборах, а в дальнейшем мы их не особо видим. Надеюсь, сейчас все будет по-другому, и они не обманут ожидания своих избирателей».

Кроме того, Александр Козловский отметил, что ему как депутату Госдумы от Псковской области в данном контексте очень важно, как новые партии будут влиять на политическую жизнь региона и насколько качественно они будут работать на потребности жителей.

Напомним, по предварительным данным, в Псковское областное Собрание нового созыва проходят кандидат от шести партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», ЛДПР, партия-новичок - «Новые люди» и «Яблоко».