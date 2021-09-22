Политика

Михаил Ведерников, возглавивший регсписок ЕР на выборах Госдумы, останется на своем посту

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, продолжит работу на своем посту, а его мандат перейдет следующему по списку кандидату, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Михаил Ведерников, как и говорил ранее, продолжит работу в должности губернатора Псковской области. Его мандат депутата Госдумы будет передан следующему по списку», - цитирует представителя администрации ТАСС.

Ранее пресс-служба партии «Единая Россия» сообщала, что губернатор Ленинградской области, член Высшего совета «Единой России» Александр Дрозденко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавили территориальную группу №40 федерального списка кандидатов партии по Псковской и Ленинградской областям. Третье место в списке заняла руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, четвертое - руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Борисов.

Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в Псковской области, набрав 40,07% голосов, по результатам обработки 100% протоколов по единому избирательному округу. В минувшие выходные в Псковской области проходило трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.