Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Псковского областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
Владимир Жириновский. Фото: пресс-служба ЛДПР
Решением областной избирательной комиссии мандат передан координатору регионального отделения ЛДПР Антону Минакову - зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения ЛДПР.
Антон Минаков
17-19 сентября в Псковской области прошло трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.