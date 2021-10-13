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Политика

Расклад политических сил после выборов обсудили в Пскове

13.10.2021 16:38|ПсковКомментариев: 0

Расклад политических сил в регионе и перспективы деятельности шестипартийного областного Собрания обсудили руководители региональных отделений политических партий в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 13 октября.

 

В программе приняли участие первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков, первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в региональном парламенте Петр Алексеенко, депутаты областного Собрания — председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак и региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, а также руководитель псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Сначала политики подвели итоги прошедшей избирательной кампании. Александр Братчиков отметил, что она была непростой, но позитивной для партии «Единая Россия». «В целом, прошло удачно: у нас два депутата в Госдуме от Псковской области, у нас сенатор, делегированный от Псковской области — Андрей Анатольевич Турчак, секретарь генсовета партии. И у нас 19 депутатов в областном Собрании: смогли выиграть во всех 13 одномандатных округах. Кампания прошла достаточно позитивно для нашей партии», - сказал вице-спикер регионального парламента и поблагодарил избирателей за поддержку партии.

Петр Алексеенко считает, что КПРФ смогла выполнить на прошедших выборах программу-минимум. «В областном Собрании сохранили свое присутствие. Но ставили задачу более высокую», - напомнил он.

Первый секретарь обкома КПРФ подчеркнул, что коммунисты не признают итоги выборов, несмотря на получение мандатов в региональном парламенте. «Не можем оставить избирателей без представителей в областном Собрании», - объяснил он.

«Будем вносить предложения, чтобы изменять избирательное законодательство. Если так будет продолжаться дальше, это будут не выборы, а какой-то фарс», - высказал свое мнение Петр Алексеенко.

Антон Минаков также указал на то, что ЛДПР смогла выполнить задачу-минимум в ходе избирательной кампании. «Мы по-прежнему присутствуем в областном Собрании. Я 15 лет в политике, и считаю, что это была самая грязная кампания за последние десятилетия. Основной удар пришелся по ЛДПР — мы одна из самых оппозиционных партий в регионе, которая не пропустила дебаты, открыто высказывала свою позицию против действующего правительства и администрации области, поэтому нас душили больше всего», - сказал Антон Минаков.

Олег Брячак не согласился с выводами Петра Алексеенко и Антона Минаков о нелегитимности выборов. «Выборы с точки зрения законодательства и чистоты прошли на высоком уровне. Я это заявляю ответственно, поскольку у нас везде были свои глаза и уши. Серьезных нарушений на избирательных участках не было. Эта кампания была организована профессионально с точки зрения законодательства. Кандидаты в этой кампании тоже вели себя корректно. Скандалов, оскорблений, которые были присущи прошлой избирательной кампании, просто не было», - прокомментировал парламентарий.

Несмотря на то, что «Справедливая Россия — За правду» представлена в региональном парламенте одним человеком, Олег Брячак подчеркнул, что он будет работать «по полной программе на благо жителей региона». «Я буду мало разговаривать и много делать», - пообещал он и добавил, что его партия выступает адвокатом граждан в коридорах исполнительной власти.

По мнению Льва Шлосберга, авторитет выборов упал из-за изменения сути самой избирательной системы с лета 2020 года, а официальные результаты выборов — это предмет для математического анализа фальсификаций. «Это очевидно для всех избирателей», - считает он. Представитель «Яблока» отметил, что продолжит доказывать незаконность снятия себя и однопартийца Николая Кузьмина с выборов.

Лев Шлосберг сообщил, что в региональном парламенте представлен «давний и испытанный член команды "Яблока"» - Артур Гайдук. При этом он подчеркнул, что команда «Яблока» шире, чем один человек, представленный в законодательном Собрании.

Кроме того, Лев Шлосберг объяснил, почему партия «Яблоко» не попробовала договориться с другими оппозиционными партиями о снятии тех или иных кандидатов, чтобы отобрать мандаты у представителей партии власти. «Опыт партийных избирательных кампаний показывает, что там где, партия не представлена кандидатом в одномандатном округе, падает уровень голосования за партию. Любая партия, которая снимает своего кандидата в одномандатном округе, дарит часть голосов другой партии или другим политическим партиям», - сказал он.

«Если бы представители оппозиции немножко отодвинули амбиции на второй план ради результата, чтобы нарастить присутствие оппозиционных сил, то в одномандатных округах победа была бы возможна. Нужно расчищать округа друг для друга», - высказался в свою очередь Олег Брячак.

По мнению Александра Братчикова, определяемая партией «Яблоко» честность выборов находится в прямой зависимости от результатов «Яблока» на конкретных выборах. «Вы критикуете выборы в том случае, когда вас не устроил результат», - заметил он.

В продолжение темы круглого стола Петр Алексеенко рассказал, почему представитель КПРФ не стал вице-спикером регионального парламента, кем в прошлых созывах являлись коммунисты Геннадий Бубнов и Анатолий Копосов. По его словам, так решила «Единая Россия».

«Играть в демократию нет смысла, только воздух сотрясать. Наша фракция как работала, так и будет работать. В Госдуме председателями комитетов являются представители всех фракций. Здесь решено так. Особая псковская аномалия. Раз взяли на себя ответственность, пусть отвечают», - сказал коммунист.

Говоря о планах, Александр Братчиков подчеркнул, что не только выборы - основная задача «Единой России», но и работа, направленная на улучшение жизни граждан. По его словам, партия уже занимается реализацией Народной программы.

Лев Шлосберг отметил, что партия «Яблоко» будет готовить сильных кандидатов к предстоящим в 2022 году выборам. «Условия выборов не станут легче. Нужно готовить людей, которые в непростых условиях будут выигрывать», - сказал он.

Олег Брячак отметил, что «боевое» региональное отделение «Справедливой России — За правду» всегда готово к выборам, в том числе к выборам в гордумы Пскова и Великих Лук. «Уверен, что покажем себя достойно: обгоним ЛДПР, а, может, даже и КПРФ», - сказал он.

«Не дадим обогнать "Справедливой России" ЛДПР», - парировал Антон Минаков.

Напомним, с середины июля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове состоялась серия круглых столов и дебатов с участием представителей партий и кандидатов. Темами встреч были вопросы социальной справедливости, обновления политической системы, развития Псковской области, проведения честных и легитимных выборов, другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.

Теги: #эхо москвы в пскове #политика #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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