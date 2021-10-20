Политика

Кандидат в депутаты областного Собрания попытался оспорить итоги выборов

Великолукский городской суд рассмотрел иск кандидата в депутаты к избирательной комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Кандидат в депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 подал иск в суд к Избирательной комиссии региона и Территориальной избирательной комиссии города Великие Луки об оспаривании решения по итогам голосования на выборах.

В обоснование иска кандидат указал, что при проведении голосования вне предусмотренного для этого помещении, в Великолукском доме-интернате, к наблюдению не были допущены член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и кандидат в депутаты областного Собрания, поэтому нельзя утверждать, что избиратели свободно выражали свою волю, и на них не было оказано давление со стороны.

Суд отказал в удовлетворении административного иска.