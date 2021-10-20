Политика

Формирование нового состава облизбиркома начнется с 22 октября

Формирование нового состава Избирательной комиссии Псковской области начнется с 22 октября. Срок полномочий ее созыва 2016-2021 года истекает 15 декабря этого года.

По закону не позднее чем за 45 дней до истечения срока полномочий избирательной комиссии губернатор Псковской области и региональный парламент должны принять решения о приеме предложений по формированию избирательной комиссии в новом составе, отметили в облизбиркоме.

Сегодня прошла жеребьевка между политическими партиями, представленными в областном Собрании, по определению государственного органа, в которые партии будут представлять кандидатуры.

ИКПО состоит из 14 членов с правом решающего голоса и формируется на пятилетний срок. Половина членов назначается главой региона, другая половина — областным Собранием депутатов.

Формирование осуществляется на основании предложений политических партий и иных общественных объединений, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Псковской области предыдущего состава, представительных органов муниципальных образований.