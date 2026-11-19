Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Мороз в Max по итогам пленарного заседания.

Фотографии: Антон Мороз / Max

Одно из главных изменений - увеличение срока давности привлечения к административной ответственности с одного года до трёх лет. Кроме того, надзорные органы смогут возбуждать дела о нарушениях без проведения предварительных проверок.

По словам Антона Мороза, поправки затронут предприятия строительной отрасли и ЖКХ, которые проектируют, строят и обслуживают опасные производственные объекты.

«Кого это касается напрямую: предприятия отраслей строительства и ЖКХ, если они проектируют, строят или обслуживают опасные производственные объекты», - отметил депутат.

Изменения также коснутся управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих газовые котельные, тепловые сети и лифтовое хозяйство.

Кроме того, новые правила затронут застройщиков и подрядчиков, использующих башенные краны и подъёмные сооружения, а также экспертные организации, выдающие заключения о промышленной безопасности.

«Экспертные организации - за ложные заключения промышленной безопасности, больше не получится "отсидеться" в годичном сроке давности», - подчеркнул Антон Мороз.

Депутат отметил, что предлагаемые изменения направлены на повышение ответственности организаций, от работы которых зависит безопасность граждан.

«Безопасность людей - не та статья расходов, на которой можно экономить», - заключил парламентарий.

Законопроект пока принят только в первом чтении. Для вступления поправок в силу необходимо завершение законодательной процедуры.