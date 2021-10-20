Политика

Петр Алексеенко принимает участие в пленуме ЦК КПРФ в Подмосковье

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко принимает участие в третьем (октябрьском) совместном пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ в Подмосковье. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Петра Алексеенко

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ сообщил, что в ходе пленума он поблагодарил политика Николая Платошкина за активную работу на выборах Псковского регионального отделения «За новый социализм».

Петр Алексеенко также добавил, что в перерыве пленума ЦК КПРФ обсудил с координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым вопросы взаимодействия движения и Псковских региональных отделений КПРФ.

«Заключительное слово Геннадия Зюганова на пленуме ЦК КПРФ. У России сейчас есть два пути: социализация и социализм или дальнейшая криминализация и фашизм», - такую подпись Петр Алексеенко оставил в своих социальных сетях под фотографией с выступления лидера КПРФ на мероприятии.