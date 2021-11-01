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Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым

01.11.2021 11:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Глава облизбиркома расскажет, как региональные отделения партий в Псковской области отчитались о поступлении и расходовании средств, а также ответит на вопросы о том, кому голос избирателя на сентябрьских выборах обошелся дороже всего, а кто провел кампанию наиболее эффективно. Кроме того, речь пойдет о степени эффективности трехдневного голосования, стартовавшем процессе формирования нового состава Избирательной комиссии Псковской области и задачах, стоящих перед ней.

Программу проведет журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Трансляция завершена

Теги: #эхо москвы в пскове #избирательная комиссия Псковской области #облизбирком
Источник: Псковская Лента Новостей
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