Политика

Игорь Сопов: Два дня голосования – идеальный вариант для псковской избирательной системы

Два дня голосования – идеальный вариант для псковской избирательной системы. Такое мнение высказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 1 ноября.

«Два дня голосования для нас оптимальный вариант. Это был бы идеальный вариант для псковской избирательной системы», - отметил он.

Игорь Сопов подчеркнул, что многодневное голосование однозначно будет применяться в России. «Мы понимаем, что пандемия - это не на один год. Скорее всего, в следующем сезоне также будет многодневное голосование. Здесь речь уже идет о том, сколько дней голосовать - 2 или 3. Комиссии говорят, что 3 дня сложно работать. Комиссии заходят на площадки избирательных участков в четверг. Мы работаем с четверга, потом три дня полноценного голосования, в понедельник до утра подводятся итоги, и в понедельник мы все эти площадки должны убрать. Получается, комиссия должна работать 5 дней. Работодатели не всегда отпускают членов комиссии, плюс помещения, где организованы участки, чаще всего в четверг и пятницу еще функционируют. Сейчас разговор идет о том, чтобы сделать голосование в субботу и воскресенье», - рассказал Игорь Сопов.

«Удобно, когда есть один дополнительный день, в сельской местной успеваем доехать до каждого избирателя в каждом отдаленном населенном пункте. Комиссии сказали, что два дня было бы достаточно для такой работы. Также избранные депутаты говорят о том, что лучше два дня работы, потому что это удобно», - поделился он.

По словам Игоря Сопова, звучат предложения о возобновлении дворового голосования, как это было при голосовании по поправкам в Конституцию. «Люди говорят, что это удобно», - добавил председатель облизбиркома.