Антон Мороз: Поддержка избирателей — стимул в работе на благо Псковской области

Поддержка избирателей в предварительном голосовании партии «Единая Россия» является стимулом для дальнейшей работы на благо Псковской области. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы №3 Антон Мороз в Мах по итогам ПГ.

«Уважаемые избиратели! От души благодарю вас за серьёзную поддержку, которую вы оказали мне в ходе предварительного голосования партии "Единая Россия!" Для меня ваша поддержка является стимулом в дальнейшей серьёзной работе на благо развития Псковской области, в решении актуальных для населения вопросов и задач, стоящих в это непростое время перед всеми нами. Большое спасибо команде губернатора и партии "Единая Россия" за доверие и поддержку!» - пишет Антон Мороз.

Напомним, сегодня стали известны предварительные итоги праймериз «Единой России» в Псковской области. Антон Мороз занял первое место по итогам ПГ по партийному списку и сможет представить регион на выборах депутатов Государственной Думы. Согласно опубликованным данным, Антон Мороз получил 13 858 голосов. Отметим, что опубликованные данные носят предварительный характер. Официальное утверждение итогов предварительного голосования оргкомитетом пройдет позднее.

Электронное предварительное голосование «Единой России» прошло 25-31 мая.