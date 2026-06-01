Александр Борисов и Александр Серавин стали лидерами праймериз ЕР в двух регионах

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Борисов занял первое место на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на парламентские выборы в Республике Марий Эл. Информация об этом размещена на сайте ПГ. Александр Борисов претендует на то, чтобы стать кандидатом в депутаты Госдумы по партийному списку.

По итогам голосования политик из Псковской области набрал 31 878 голосов. 

В 2021 году он был избран в Государственную Думу в составе списка кандидатов от Ленинградской и Псковской областей. В настоящее время Александр Борисов является заместителем руководителя фракции «Единая Россия». Ранее он представлял Псковскую область в Совете Федерации, а также работал руководителем Центрального исполнительного комитета партии. 

Также на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва в региональной группе №11 первое место занял руководитель регионального исполкома Санкт-Петербургского отделения «Единой России», бывший заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Он набрал 7 507 голосов.

Опубликованные данные носят предварительный характер. Официальное утверждение итогов предварительного голосования оргкомитетом пройдет позднее.

Напомним, электронное предварительное голосование «Единой России» прошло 25-31 мая.

В Псковской области депутат Государственной Думы Александр Козловский лидирует по итогам предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №150, а депутат Псковской городской Думы Антон Мороз занимает первое место по итогам ПГ по партийному списку.

Также подведены предварительные итоги праймериз «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. 

Борисов Александр Александрович

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Серавин Александр Игоревич

Руководитель Регионального исполнительного комитета Санкт-Петербургского отделения «Единой России».

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

