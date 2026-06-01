Свыше 34 тысяч жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании ЕР

«Предварительное голосование "Единой России" завершено. Главное, что хочется сказать сегодня, — спасибо каждому, кто принял в нем участие», - заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

С 25 по 31 мая свой выбор сделали 34 223 жителя Псковской области.

«За этой цифрой стоят тысячи людей, которым небезразлично, кто будет представлять интересы региона в Государственной Думе и Законодательном Собрании Псковской области. Предварительное голосование — это не просто партийная процедура. Это возможность для жителей самим определить тех, кому они готовы доверить решение важных вопросов и работу на благо области. Именно поэтому участие людей здесь имеет особую ценность», - сказал Александр Козловский.

В этом году интерес к процедуре оказался высоким, само голосование — конкурентным, уточнил парламентарий. На участие заявились 144 кандидата: 16 кандидатов на выборы в Госдуму и 128 — в Законодательное Собрание Псковской области.

Все кандидаты — действующие депутаты, общественники, представители образования, здравоохранения, бизнеса, социальной сферы, а также участники специальной военной операции. Это говорит о том, что в регионе много активных и неравнодушных людей, готовых брать ответственность за будущее Псковской области, продолжил депутат.

«Сегодня мы подвели итоги с победителями предварительного голосования "Единой России" по выборам в областной парламент: Андреем Козловым — победителем по одномандатному избирательному округу №12, Юлией Ярышкиной — по одномандатному избирательному округу №6, Дмитрием Белюковым — по одномандатному избирательному округу №5. Поздравляю коллег с оказанным доверием! Уже завтра начинается следующий этап большой работы. Победителям предстоит подготовка к основной избирательной кампании, встречи с жителями, обсуждение инициатив и решение конкретных задач. Спасибо всем, кто проголосовал, поддержал своих кандидатов и проявил гражданскую позицию. Только вместе мы можем формировать сильную команду и определять будущее нашего региона», - заключил Александр Козловский.

Напомним, Александр Козловский лидирует по итогам предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №150, а депутат Псковской городской Думы Антон Мороз занимает первое место по итогам ПГ по партийному списку