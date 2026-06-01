 
Политика

Свыше 34 тысяч жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании ЕР

0

«Предварительное голосование "Единой России" завершено. Главное, что хочется сказать сегодня, — спасибо каждому, кто принял в нем участие», - заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

С 25 по 31 мая свой выбор сделали 34 223 жителя Псковской области.

«За этой цифрой стоят тысячи людей, которым небезразлично, кто будет представлять интересы региона в Государственной Думе и Законодательном Собрании Псковской области. Предварительное голосование — это не просто партийная процедура. Это возможность для жителей самим определить тех, кому они готовы доверить решение важных вопросов и работу на благо области. Именно поэтому участие людей здесь имеет особую ценность», - сказал Александр Козловский. 

В этом году интерес к процедуре оказался высоким, само голосование — конкурентным, уточнил парламентарий. На участие заявились 144 кандидата: 16 кандидатов на выборы в Госдуму и 128 — в Законодательное Собрание Псковской области. 

Все кандидаты — действующие депутаты, общественники, представители образования, здравоохранения, бизнеса, социальной сферы, а также участники специальной военной операции. Это говорит о том, что в регионе много активных и неравнодушных людей, готовых брать ответственность за будущее Псковской области, продолжил депутат. 

«Сегодня мы подвели итоги с победителями предварительного голосования "Единой России" по выборам в областной парламент: Андреем Козловым — победителем по одномандатному избирательному округу №12, Юлией Ярышкиной — по одномандатному избирательному округу №6, Дмитрием Белюковым — по одномандатному избирательному округу №5. Поздравляю коллег с оказанным доверием! Уже завтра начинается следующий этап большой работы. Победителям предстоит подготовка к основной избирательной кампании, встречи с жителями, обсуждение инициатив и решение конкретных задач. Спасибо всем, кто проголосовал, поддержал своих кандидатов и проявил гражданскую позицию. Только вместе мы можем формировать сильную команду и определять будущее нашего региона», - заключил Александр Козловский.

Напомним, Александр Козловский лидирует по итогам предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №150, а депутат Псковской городской Думы Антон Мороз занимает первое место по итогам ПГ по партийному списку

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026