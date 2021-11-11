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Политика

«Сообразим на троих»: О последствиях нового закона о единой системе публичной власти. ВИДЕО

11.11.2021 14:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 11 ноября.

Сегодня в центре внимания ведущих Максима Костикова, Константина Калиниченко и Олега Добрынина был новый закон о единой системе публичной власти. Напомним, закон, принятый Госдумой в первом чтении, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более чем на два срока подряд.

В чем смысл нового закона? Каковы его последствия для страны и граждан? Что изменится в структуре власти на местах? Является ли «закон Клишаса-Крашенинникова» логическим развитием практики «закручивания»?

Теги: #эхо москвы в пскове #сообразим на троих
Источник: Псковская Лента Новостей
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