Рейтингомер: избрание Стармолотова, приговор Ильиной и Маковский вместо Синёвой

Всех категорически приветствуем! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Наталья Ильина

Минус пять получает экс-ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина. Псковским городским судом фигурантка громкого уголовного дела приговорена к шести с половиной годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Госпожа Ильина признана виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий. С одной стороны, мы удовлетворены тем, что закон восторжествовал и в этом резонансном процессе поставлена точка. С другой стороны - притом, что гуманистический подход суда понятен, статус подсудимой и характер дела, по нашему мнению, требовали максимальной строгости. Ведь подобные действия наносят серьезный репутационный урон всему региону, поэтому излишнее снисхождение здесь выглядит спорно.

-4 Виталий Соловьев

Фото из соцсетей Виталия Соловьева

Минус четыре ставим бывшему главе Новосокольнического района Виталию Соловьеву. Экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья и назначили штраф в размере 220 тысяч рублей. Господин Соловьев заключил контракты на приобретение в муниципальную собственность 37 квартир, которые были непригодны для проживания, и подписал акты приемки по трем строящимся домам, хотя работы выполнены не были.

-3 Игорь Шатурный

Тройку со знаком минус отправляем вице-губернатору по ЖКХ и строительству Игорю Шатурному. В курируемой им сфере, как и прежде, творится черт знает что. То в очередной раз срываются сроки сдачи объектов, то привлеченный из-за пределов региона кадр покидает руководящий пост без объяснения причин, то в последний момент по воле чиновников переносится «парламентский час» в Законодательном Собрании, отчего многочисленные вопросы депутатов по поводу готовности региона к отопительному сезону остаются без ответа.

-2 Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов

Опять двойка в дневнике руководителей псковского обкома КПРФ, депутатов областного Заксобрания Петра Алексеенко и Дмитрия Михайлова. Отрицательную оценку ставим за их пассивность и критические замечания в адрес реготделения со стороны партийного руководства из Москвы. В ЦК КПРФ отметили низкий результат псковских коммунистов на выборах, отсутствие в их заявлениях политических оценок, а также другие негативные моменты. Действия псковского обкома, по мнению начальства, идут вразрез с партийной позицией.

-1 Вера Алексеева

Фото из соцсетей Веры Алексеевой

Минус один ставим главе Гдовского муниципального округа Вере Алексеевой. На основании поданного чиновницей заявления ей при предоставлении отпуска единовременно выплатят 70 процентов к базовому денежному вознаграждению. Понятно, что принятое гдовским собранием решение — обычная практика: у наших управленцев множество допвыплат. Однако на фоне не блестящих результатов работы чиновников в этом муниципалитете новость о бонусе главе вызывает у людей непонимание и негатив.

0 Сергей Рекуненко

Сергей Рекуненко в 2020 году. Фото с официального сайта городской Думы

Нейтральную оценку 0 получает Сергей Рекуненко, приступивший к исполнению обязанностей начальника управления городского хозяйства администрации Пскова. Как шутят наблюдатели, новый руководитель УГХ широко известен в узких профессиональных кругах: ранее он работал в различных структурах, связанных со строительством и капремонтом, и включался в кадровый резерв областного комитета по строительному и жилищному надзору. Посмотрим, как у него пойдет дело в новом статусе — надеемся, выйдет удачнее, чем у предшественников.

+1 Андрей Маковский

Плюс один заработал доцент кафедры управления Псковского госуниверситета, председатель реготделения Ассамблеи народов России Андрей Маковский. В сентябре он покинул Законодательное Собрание Псковской области, но не потерялся и не уехал. А теперь стал еще и членом Общественной палаты нашего региона — сменил в ОП ПО избранную депутатом Заксобрания Елену Синёву. В результате этой своеобразной ротации господин Маковский остался на плаву, хотя и в таком, прямо скажем, декоративном органе.

+2 Наталья Тудакова

Плюс два забирает руководитель областного отделения «Справедливой России», депутат регионального парламента Наталья Тудакова. Она смело выступила на сессии Заксобрания по остросоциальной теме повышения тарифов ЖКХ и поставила ребром неудобные вопросы. Невозможно не согласиться с тем, что если платежи растут, а качество услуг не меняется, то человек имеет право спросить: «За что я плачу больше?» И если трубы как текли, так и продолжают течь, что законный вопрос: куда исчезают миллиарды?

+3 Антон Мороз

Строчкой выше, на плюс три, поднимается депутат Государственной Думы Антон Мороз. В сентябре он был избран в российский парламент и, как говорится, взял с места в карьер. Депутат активно работает, выступает с полезными инициативами и, что не менее важно, публично объясняет суть принимаемых ГД решений — от проекта федерального бюджета до законов о возврате онлайн-товаров и разграничения зон ответственности туроператоров и турагентов.

+4 Сергей Марчуков

Фото: министерство сельского хозяйства Псковской области / «ВКонтакте»

Плюс четыре заслужил генеральный директор Псковского городского молочного завода Сергей Марчуков. Указом президента России Владимира Путина он награжден орденом Дружбы. Напомним, что ранее многоопытный управленец, бессменно возглавляющий предприятие уже более тридцати лет, был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

+5 Станислав Стармолотов

Максимально высокую оценку плюс пять получает Станислав Стармолотов, в минувшую пятницу избранный главой Пскова. Особо отмечаем единогласную поддержку его кандидатуры депутатами гордумы, а также наличие у нового градоначальника уже сформированного плана действий. По словам Станислава Стармолотова, он намерен продолжить линию развития города, начатую предыдущим руководителем Борисом Елкиным, готов завершить начатые проекты и реализовать новые. Речь идет о коммунальной, дорожной и сетевой инфраструктуре, образовательных учреждениях, транспортной доступности и других социально значимых направлениях.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!