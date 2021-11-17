Политика

«Сообразим на троих»: Есть ли шанс у псковской оппозиции? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 18 ноября.

Меньше чем через год в Псковской области пройдут новые выборы. Нас ожидают большие избирательные кампании по выборам Псковской и Великолукской городских дум. Предстоит избрать нескольких глав районов. Каковы шансы оппозиции? Сможет ли она в 2022 году дать реальный бой партии власти? Почему из года в год, несмотря на ухудшение уровня жизни основной массы населения, оппозиция проигрывает выборы? Смогут ли лидеры региональных отделений партий отбросить личные амбиции и объединиться ради общей победы?

Подробнее об этом сегодня поговорили Максим Костиков, Константин Калиниченко и Олег Добрынин. Начало программы в 13.05.