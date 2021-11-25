Утверждены еще семь членов нового состава облизбиркома

ЦБ поддержал наделение банков доступом к истории паспортов

В Псковской области снизилась загрузка коечного фонда для ковид-пациентов

В Госдуме предложили выдавать QR-коды еще двум категориям россиян

Минздрав сообщил о регистрации вакцины от коронавируса для детей «Спутник М»