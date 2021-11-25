Утверждены еще семь членов нового состава облизбиркома

Губернатор Михаил Ведерников утвердил семь членов Избирательной комиссии Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.
В соответствии с распоряжением главы региона членами комиссии назначены:
- Виктор Асадчий (от Избирательной комиссии Псковской области);
- Галина Дроздова (от областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»);
- Сергей Кулаков (от регионального отделения общероссийской общественно -государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Псковской области);
- Елена Маятникова (от политической партии «Яблоко»);
- Борис Соколов (от политической партии «Новые Люди»);
- Игорь Сопов (от ЦИК РФ);
- Дмитрий Хритоненков (от политической партии «Единая Россия»).
Напомним, Избирательная комиссия Псковской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половина членов избирательной комиссии области назначается губернатором области, другая половина — областным Собранием депутатов.