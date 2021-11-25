Политика

Определен новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания назначили членов Избирательной комиссии Псковской области по итогам тайного голосования на сессии 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В новый состав облизбиркома вошли Алексей Васильев (от областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ), Константин Калиниченко (от регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»), Сергей Ковальчук (от ЦИК РФ), Святослав Колинко (от ассоциации «Совет муниципальных образования Псковской области»), Илья Можаев (от регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Олег Смирнов (от областного отделения КПРФ) и Василий Темин (от регионального отделения ЛДПР).

Напомним, Собранию депутатов было необходимо назначить членов нового состава региональной Избирательной комиссии не позднее 25 ноября.