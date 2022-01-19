Политика

Число депутатов планируют сократить в Великолукской гордуме

Число депутатов планируют сократить в Великолукской городской Думе. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в Instagram.

«Сегодня на заседании депутатской группы Великолукской городской Думы фракции "Единая Россия" обсудили внесение изменений в устав города Великие Луки относительно сокращения количества депутатов в Великолукской городской Думе. Предполагается, что количество депутатов в городской Думе уменьшится с 30 до 25. Четырнадцать из них будут избираться по одномандатным округам, одиннадцать - по партийным спискам», - отметил Николай Козловский.

Глава города пояснил, что это связано с оптимизацией работы городской Думы, а также с экономией бюджетных средств.

«Нет сомнений, что уменьшение количественного состава не повлияет на качество, компетентность и эффективность работы городской Думы», - подчеркнул Николай Козловский.

Депутаты поддержали данное предложение. «Теперь состоятся публичные слушания, а окончательное решение будет принято на очередном заседании Думы. Хочу добавить, уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей. Возрастет конкуренция за депутатский мандат. Парламент станет еще более профессиональным», - резюмировал глава Великих Лук.