Политика

Новый депутат псковской гордумы от «Яблока» заявила о планах участвовать в выборах

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман планирует участвовать в выборах в сентябре 2022 года. Об этом она заявила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 10 февраля.

«Идти в органы власти для того, чтобы "погреть место" для других, - это неправильно, некорректно. Если ты пришел в то, что называется властью, ты должен заниматься этой работой, поэтому прийти туда только на 9 месяцев (до окончания срока действующего созыва гордумы — ред.) — это смешно. Я собираюсь принять участие в выборах и не собираюсь выдвигать идеи, которые реализуются в течение девяти месяцев, тем более, это нереально», - сказала Татьяна Пасман.

При этом она выразила уверенность в том, что те идеи, которые она собирается продвигать, будут продолжены другими членами партии «Яблоко» в случае, если по результатам выборов мандат Татьяна Пасман не получит.

Депутат поделилась одной из инициатив, которые она собирается продвигать. Она касается введения школьных автобусов в Пскове для транспортировки детей, которым придется добираться до школы с Завеличья на Запсковье и наоборот в условиях реконструкции Троицкого и Ольгинского мостов.

«Думаю, что введение в городе школьных автобусов, которые будут собирать детей на остановках и привозить их в школу, - значимый, тем более, что образовательные учреждения смогут использовать эти автобусы и в других образовательных целях», - пояснила Татьяна Пасман.

Она добавила, что на данный момент идею прорабатывают, поэтому она пока не была озвучена в качестве официальной инициативы.