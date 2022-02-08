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Политика

В Великих Луках избрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия»

10.02.2022 20:14|ПсковКомментариев: 0

Второй этап XX Отчетно-выборной конференции Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» состоялся в Великих Луках сегодня, 10 февраля. На ней члены партии избрали секретаря местного отделения и его постоянно действующие коллегиальные руководящие органы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении. 

Фото здесь и далее: Великолукское городское местное отделение партии «Единая Россия»

На должность секретаря местного отделения избрали заместителя секретаря Великолукского местного городского отделения партии Константина Максимова, он получил большинство голосов однопартийцев.

«Благодарю за оказанное высокое доверие, рассчитываю на дальнейшую совместную плодотворную работу. Уверен, вместе у нас получится реализовать много задач» - сказал Константин Максимов.

Напомним, ранее этот пост занимал первый заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев. 

В работе конференции приняли участие делегаты от первичных отделений партии, члены местного политического совета и местной контрольной комиссии.

В ходе работы конференции прозвучал доклад секретаря о работе местного отделения партии, руководителя фракции, руководителя общественной приемной, исполняющего полномочия председателя местной контрольной комиссии местного отделения партии за 2016-2021 года. Делегаты признали работу местного отделения партии удовлетворительной.

В отделении партии добавили, что мероприятие проходило с соблюдением мер безопасности, связанных с предупреждением распространения COVID-19.

Теги: #великие луки #Единая Россия #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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