Политика

На Совет ГД отправили два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики. Они оба направлены в Совет Думы.

«Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли (первый зампред комитета, Виктор - ред.) Водолацкий и (зампред комитета, Артем - ред.) Туров», - цитирует ТАСС источник, знакомый с ходом заседания комитета.

По его словам, второй вариант обращения также предусматривает призыв к главе государства признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей, включая минские соглашения.

«Авторы второго постановления полагают, что это ускорит процесс», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о постановлении об обращении к президенту по вопросу признания ДНР и ЛНР «с предварительным проведением консультаций с Министерством иностранных дел, чтобы в МИД изучили правовую и юридическую сторону».

«За каждое постановление в комитете проголосовали по три человека. Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы», - заключил источник.