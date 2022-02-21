Политика

В партии «Яблоко» прокомментировали решение о признании ДНР и ЛНР

Партия «Яблоко» не согласна с решением российских властей о признании ДНР и ЛНР. Сообщение об этом депутат Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николай Кузьмин разместил в своем телеграм-канале.

«Мы категорически не согласны с этой политикой и уверены, что раньше или позже придется вернуться к переговорному процессу с Украиной, к обсуждению мирного плана урегулирования с участием международных сил безопасности на основе проекта, предложенного нашей партией еще в 2017 году», - говорится в сообщении председателя партии Николая Рыбакова.

Кроме того, партия «Яблоко» продолжает сбор подписей против войны с Украиной. На этот момент собрано более 17 тысяч подписей, добавили в пресс-службе партии.