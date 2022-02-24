Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова назвала псковскую область центром консолидации волонтерского движения. Об этом она сообщила в ходе XXVII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Прошедшие два года были сложными, весь мир столкнулся с пандемией. Она вызвала необходимость принятия важных решений. Эти меры при участии партии "Единая Россия" были приняты, обеспечили необходимую поддержку нуждающимся - семьям с детьми, представителям малого и среднего предпринимательства. Не меньшую ответственность взяли на себя регионы. Это была очень слаженная работа во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Область стала центром консолидации волонтерского движения. Тысячи неравнодушных объединились в движение "Мы вместе"», - сказала она.
В конце выступления Елена Бибикова пожелала всем успешной работы и мира.