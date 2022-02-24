Политика

Елена Бибикова назвала Псковскую область центром консолидации волонтерского движения

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова назвала псковскую область центром консолидации волонтерского движения. Об этом она сообщила в ходе XXVII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прошедшие два года были сложными, весь мир столкнулся с пандемией. Она вызвала необходимость принятия важных решений. Эти меры при участии партии "Единая Россия" были приняты, обеспечили необходимую поддержку нуждающимся - семьям с детьми, представителям малого и среднего предпринимательства. Не меньшую ответственность взяли на себя регионы. Это была очень слаженная работа во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Область стала центром консолидации волонтерского движения. Тысячи неравнодушных объединились в движение "Мы вместе"», - сказала она.

В конце выступления Елена Бибикова пожелала всем успешной работы и мира.