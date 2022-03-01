Политика

«Гайд-парк»: Игорь Сопов о конституционном референдуме в Белоруссии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 1 марта. Гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

На минувшей неделе вместе со своим заместителем Сергеем Кулаковым он принял участие в наблюдении за ходом референдума по поправкам в Конституцию Республики Беларусь. Сегодня председатель облизбиркома поделился с радиослушателями своими впечатлениями от референдума: насколько безопасным он был в части соблюдения антикоронавирусных мер, как была организована работа избирательных участков, насколько качественно сработали избирательные комиссии, в чем заключались основные поправки в Конституцию и как в итоге проголосовали жители Республики Беларусь.