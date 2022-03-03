Антон Минаков: Мы восемь лет подряд предлагали Украине компромисс

Россия уже предлагала Украине компромисс, теперь у нее нет другого выбора, кроме как идти до конца и настаивать на своем. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.
По его мнению, специальная военная операция России на Украине может затянуться в том случае, если в конфликт вмешается НАТО. «В прошлом году Владимир Жириновский (лидер ЛДПР — ред.) высказывал опасения по поводу того, что военная операция затянется, если силы НАТО окажут непосредственную военную помощь Украине. Не вооружением, не боеприпасами, а если они начнут вводить туда свои войска под видом миротворцев», - пояснил координатор регионального отделения ЛДПР.
Также Антон Минаков прокомментировал введение санкций в отношении России на фоне ситуации в Украине. «Для России это болезненно и неприятно, равно, как это болезненно и неприятно для Запада. Я считаю, что эта санкционная политика, которую Запад безуспешно ведет уже 8 лет, ни к чему не приводит, она лишь бьет по экономике и с одной, и с другой стороны», - заключил политик.
Ранее Антон Минаков высказывал мнение о том, что военная специальная операция в Донбассе — часть большого плана по защите русских людей, проживающих за рубежом.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.