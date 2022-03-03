Политика

Антон Минаков: Мы восемь лет подряд предлагали Украине компромисс

Россия уже предлагала Украине компромисс, теперь у нее нет другого выбора, кроме как идти до конца и настаивать на своем. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Мы восемь лет подряд, год за годом предлагали Украине компромисс на абсолютно разные темы: и по политическому устройству, и по территориальному, по экономическому устройству, мы предлагали варианты окончания военных операций на Донбассе, но, к сожалению, украинские власти, что президент Порошенко (Петр Порошенко, экс-президент Украины — ред.), что Зеленский (Владимир Зеленский — президент Украины — ред.), видимо, находясь под влиянием либо украинских олигархов, либо украинских нацистов, а я думаю, что и тех, и тех, на переговоры не шли, будучи уверенными в том, что Запад в случае военного конфликта незамедлительно окажет им военную помощь», - предположил Антон Минаков.

По его мнению, специальная военная операция России на Украине может затянуться в том случае, если в конфликт вмешается НАТО. «В прошлом году Владимир Жириновский (лидер ЛДПР — ред.) высказывал опасения по поводу того, что военная операция затянется, если силы НАТО окажут непосредственную военную помощь Украине. Не вооружением, не боеприпасами, а если они начнут вводить туда свои войска под видом миротворцев», - пояснил координатор регионального отделения ЛДПР.

Также Антон Минаков прокомментировал введение санкций в отношении России на фоне ситуации в Украине. «Для России это болезненно и неприятно, равно, как это болезненно и неприятно для Запада. Я считаю, что эта санкционная политика, которую Запад безуспешно ведет уже 8 лет, ни к чему не приводит, она лишь бьет по экономике и с одной, и с другой стороны», - заключил политик.

Ранее Антон Минаков высказывал мнение о том, что военная специальная операция в Донбассе — часть большого плана по защите русских людей, проживающих за рубежом.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.