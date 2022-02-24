Политика

Антон Минаков: Военная спецоперация в Донбассе — часть большого плана

Военная специальная операция в Донбассе — часть большого плана по защите русских людей, проживающих за рубежом. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Я не сказал бы, что у военной операции были какие-то отдельные причины, помимо ситуации, которая в целом в последнее время происходит на Украине. То, что происходит сейчас, - это просто часть одного большого плана. Мне кажется, здесь все очевидно, изначально этот план был задуман, чтобы защитить наших соотечественников за рубежом», - сказал Антон Минаков.

По его словам, члены ЛДПР уже давно ожидали такого сценария развития событий. «Владимир Вольфович (Жириновский, лидер ЛДПР — ред.) называл точную дату начала конфликта и присоединения Украины, вплоть до дня. Единственное, что он ошибся на пару часов, потому что говорил, что произойдет это не 21 числа, а 22, но это предсказание он сделал еще в прошлом году», - заметил депутат областного Собрания.

Антон Минаков также добавил, что поддерживает действия властей.

Ранее политик прокомментировал решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и позицию федерального руководства партии «Яблоко» в этом вопросе.

Смотрите также Антон Минаков назвал предательской позицию «Яблока» против признания независимости ЛНР и ДНР

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.