Антон Минаков: Военная спецоперация в Донбассе — часть большого плана

Военная специальная операция в Донбассе — часть большого плана по защите русских людей, проживающих за рубежом. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.
По его словам, члены ЛДПР уже давно ожидали такого сценария развития событий. «Владимир Вольфович (Жириновский, лидер ЛДПР — ред.) называл точную дату начала конфликта и присоединения Украины, вплоть до дня. Единственное, что он ошибся на пару часов, потому что говорил, что произойдет это не 21 числа, а 22, но это предсказание он сделал еще в прошлом году», - заметил депутат областного Собрания.
Антон Минаков также добавил, что поддерживает действия властей.
Ранее политик прокомментировал решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и позицию федерального руководства партии «Яблоко» в этом вопросе.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.