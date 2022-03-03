Политика

Высланный из ООН дипломат-пскович показал детали отъезда

Член российской миссии в ООН, экс-руководитель представительства министерства иностранных дел в Пскове Сергей Ефименко показал детали отъезда из США в своем Instagram-аккаунте.

Видео здесь и далее: Сергей Ефименко / Instagram

«Когда мы уезжали, Нью-Йорк плакал дождем», - отметил Сергей Ефименко.

Также дипломат подтвердил, что за ним и его семьей прибыл самолет из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оказать содействие в переезде в Псков высланному из США дипломату.

«В нарушение обязательств принимающей стороны власти США 28 февраля объявили о высылке дипломатов и членов их семей постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В этот список попал и уроженец Пскова. Их обязали покинуть страну до 7 марта, сейчас российской стороной организуется перелет дипломатов и членов их семей из Нью-Йорка в Москву», - говорилось в сообщении руководства региона.

Проводить коллег с их семьями в Нью-Йорке пришел коллектив российской миссии.

Российская сторона расценила действия США как недружественный шаг, являющийся очередным примером злоупотребления положением страны пребывания ООН. В МИД России подчеркнули, что шаги американских властей являются преднамеренной и циничной эскалацией в двусторонних отношениях.