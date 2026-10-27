«Гонки по вертикали»: Когда молчание — не золото

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Сегодня в выпуске:

Чего хочет общество и почему молчит власть. Псковский политический класс в зеркале актуальных вызовов и угроз.

«Низкий результат... благодарность без оценки… работают против федеральной позиции...». В ЦК КПРФ раскритиковали действия псковского обкома коммунистической партии.

О чем безмолвствует «культурная общественность»? Как проходит передача Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря РПЦ.

Эти темы обсудим в программе «Гонки по вертикали», но начнем сегодня с общественного мнения. Ибо, как известно, глас народа — глас божий. ПЛН регулярно проводит опросы — на сайте, в соцсетях, в своем телеграм-канале. Понятно, что это не полноценные социологические исследования, а лишь срез мнения наших читателей. Тем не менее интернет-опросы позволяют оперативно узнать точку зрения людей и судить об их отношении к тому или иному явлению, процессу, событию. Скажем, вчера в суде под занавес одного из самых резонансных и громких уголовных процессов этого года прозвучало последнее слово экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной — она плакала, жалилась, просила о снисхождении.

- Не виноватая я (из фильма «Бриллиантовая рука»).

И вот мы сразу спросили у аудитории: верите ли вы в искренность раскаяния экс-ректора? Тут же получили порядка четырехсот ответов. Около девяноста процентов респондентов не верят в искренность подсудимой. Они считают, что это «крокодиловы слёзы» — всё ради того, чтобы разжалобить судью и смягчить приговор.

Или вот другой опрос: как изменились ваши траты за последний год — и тоже наглядная картина: более 70 процентов респондентов покупают только самое необходимое и экономят даже на продуктах.

- Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле (из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»).

Всё это я к тому, что мнение аудитории ПЛН достаточно показательно. И сколько бы раз мы так или иначе не спрашивали людей о том, чего они хотят от власти — ответы всегда примерно одни и те же: хотят, чтоб «слуги народа» работали для людей, а жизнь становилась лучше, чтоб диалог был и мнение граждан учитывалось, при этом власть разъясняла бы, что и зачем она делает, как решает проблемы. Вроде бы всё очевидно, но раз за разом мы сталкиваемся с тем, что власти поступают не так — не ведут разъяснительную работу, а бьют по хвостам. И наступают на одни и те же грабли, хотя просчитать-то последствия решений вроде бы не сложно.

События последних дней — тому пример. Осень обычно подкидывает такие поводы, и если повспоминать былые времена (то, что происходило еще лет 10-15 назад) — то именно по осени, с обострением социально-экономических проблем населения, оппозиция (те же псковские коммунисты) проводили свои протестные акции.

Вот и сейчас, в октябре, зафиксирован ряд вызовов и угроз. Министерство тарифов и энергетики Псковской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложение повысить в 2027 году плату за ЖКХ в среднем по региону на 25%. Дальше: тревогу у жителей Псковского района вызывают планы построить перевалочный пункт для 225 тонн мусора. Параллельно поднимаются цены на проезд в общественном транспорте. Поводы абсолютно разные, но общее тут в том, что информационный блок правительства региона всё проспал, профукал, а потом запоздало нелепо реагирует. Госмедиахолдинг выдает, например, по поводу повышения более чем на 10 процентов проезда в автобусе заголовок в духе: билет подорожает до 51 рубля — и это хороший сценарий.

Сриншот со страницы ПАИ в социальных сетях

Не иначе на каком-нибудь медиафоруме научили так реагировать на актуальные вызовы. Если серьезно, то абсолютно непонятно: зачем издеваться-то над людьми и так их нервировать? Для чего подменять диалог общением в директивном тоне? Глядя на всё это и вспоминая, как то же самое мы наблюдали, скажем, в начале года при проблемах при прохождении отопительного сезона и во многих других случаях, задаешься вопросом: почему же так происходит? Это у нас в информационной сфере такие неэффективные непрофессиональные чиновники, которые уже привыкли к тому, что в отсутствии политической конкуренции и при слабой оппозиции можно вообще ни о чем не париться и ничего не предпринимать? Или же это сознательная установка, которая идет сверху: мы тут начальники — сами знаем, что делать (и такова позиция всей властной вертикали)? Честно говоря, мне хотелось бы верить, что тут верно первое — ведь губернатор Михаил Ведерников и другие руководители неоднократно заявляли о необходимости вести диалог, быть внимательными к проблемам людей, по-человечески объяснять им, что и зачем делает власть. Так что, думаю, дело тут в исполнителях — в большей степени всё объясняется недоработкой информационного блока. Видимо, считают, что важнее просто сопровождать начальство, выдавать релизы и заниматься очковтирательством, а не реальной работой, когда требуется просчитывать последствия, планировать, говорить с людьми, разъяснять, если надо - успокаивать.

Справедливости ради замечу, что в зеркале актуальных вызовов отражается и беспомощность оппозиции. В былые годы эта щука не давала дремать карасю — представители оппозиции в том же Псковском областном Собрании депутатов поднимали острые темы, задавали вопросы — где-то конструктивно, где-то — нет. Может быть, иногда кто-то старался хайпануть и заработать очки на острой теме, но и польза, конечно, была: по крайней мере, власть реагировала. Ну а теперь и оппозиция совсем другая.

На фото: митинг псковских коммунистов в 2000-е.

Это в прежние годы коммунисты (с настоящими лидерами — будь то Владимир Никитин, Сергей Гоголев, Александр Рогов) могли провести митинг, например, против монетизации льгот и привлечь на него тысяч пять псковичей, а теперь секретари обкома Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов боятся слово лишнее сказать, сидят ровно, не устают благодарить власть. Мы, конечно, не призываем к протестным акциям (наоборот, против подобных методов) — однако считаем, что оппозиция должна иметь свой голос и он должен быть услышан. А сейчас оппозиция перестала реагировать на социальную проблематику, превратившись в сервисную службу при власти. Это очевидное изменение — кстати, заметили его и в руководстве коммунистической партии на федеральном уровне.

В ЦК КПРФ сотрудники отдела по проведению избирательных кампаний вместе с экспертами проанализировали региональные партийные ресурсы с заявлениями после выборов — и, как мне представляется, схватились за голову. Ибо наряду с регионами, где местные зюгановцы дали достаточно жесткую оценку и как-то высказали свое мнение, есть такие, где руководители отделений партии публично не высказались или выразили благодарность без оценки. К числу таких «благодарных оппозиционеров» отнесена и Псковская область.

После сентябрьских выборов оставшийся в Собрании тандем Петр Алексеенко — Дмитрий Михайлов благодарят губернатора заискивающим тоном.

Партийным руководством и экспертами отмечается низкий результат на выборах в Псковской области. Процитирую небольшой фрагмент из опубликованного на сайте КПРФ документа: «Благодарности без оценки в регионах с низким результатом (Белгород, Калуга, Псков, Калининград, Крым, Адыгея, Ставрополь) в публичном поле работают против федеральной острокритической позиции. Целесообразно рекомендовать отделениям единый формат итогового документа: результат – зафиксированные нарушения – отношение к итогам – требования – оргвыводы». Позиция Москвы понятна - так что, ждем продолжения.

Напоследок еще об одной теме, которая - происходи это еще относительно недавно - вызвала бы горячее обсуждение и многочисленные комментарии представителей псковской «культурной общественности». Речь о передаче Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальными фресками домонгольского периода Русской православной церкви.

И здесь следует напомнить, что тема охраны памятников культуры и истории в Псковской области традиционно была сильно политизирована. Так исторически сложилось, что этот вопрос вызыва