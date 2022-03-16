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Политика

Первый этап отчетно-выборной конференции городского отделения КПРФ прошел в Пскове

17.03.2022 21:00|ПсковКомментариев: 0

Первый этап XIX отчетно-выборной конференции Псковского городского отделения КПРФ состоялся 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ОК КПРФ.

Фото: пресс-служба Псковского ОК КПРФ

На конференцию прибыли 20 делегатов. Кворум для полномочности принятия всех решений был набран. После того, как конференция была объявлена открытой, по сложившейся традиции приступили к награждениям особо отличившихся коммунистов и принятию в члены партии новых кандидатов. Вручал партийные билеты первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Их получили: Римма Можаева - первичное отделение №4 и Михаил Тетюхин - первичное отделение №6. Памятной медалью ЦК КПРФ «150 лет В. И. Ленину» наградили Виктора Воробьева, самого пожилого коммуниста, которому исполнилось на днях 94 года. Он обратился ко всем молодым коммунистам и комсомольцам со словами наказа на наше будущее, что бы те «хранили и преумножали великие подвиги своих предков». Также памятной медалью ЦК КПРФ «Дети войны» наградили Евгения Быстрова.

Почетные грамоты от Псковского обкома за активную партийную работу получили:

  • Людмила Кобкова – ППО №1;
  • Светлана Осташевская – ППО №6;
  • Александр Тимофеев – ППО №3;
  • Олег Смирнов – ППО №2.

Далее коммунисты перешли к повестке дня. И.о. первого секретаря Псковского горкома КПРФ Виктория Милюкова выступила с отчетом Псковского городского комитета КПРФ за отчетный период с февраля 2020 года по март 2022 года, а также ответила на вопросы делегатов и приглашенных.

Секретарь Псковского ГК КПРФ Александр Баев, выступил с отчетом о работе фракции КПРФ в Псковской городской Думе за 2020-2021 годы, а также за начало 2022 года. И.о. председателя КРК Псковского городского отделения КПРФ Светлана Осташевская, выступила с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии Псковского городского комитета КПРФ за отчетный период с февраля 2020 года по март 2022 года.

Бывший секретарь Псковского горкома КПРФ Сергей Богданов, выступил с отчетом за 2020-2021 годы по протестным действиям и публичным мероприятиям. Присутствующим на большом экране монитора были продемонстрированы более двухсот фотографий в режиме слайд-фильма.

Затем на XIX отчетно-выборной конференции прошли:

- Выборы Псковского городского комитета КПРФ.

- Выборы кандидатов в члены Псковского городского комитета КПРФ.

- Выборы Контрольно-ревизионной комиссии Псковского ГО КПРФ.

- Выборы делегатов на 43-ю отчётно-выборную Конференцию Псковского областного отделения КПРФ.

После проведенной работы и докладов выступающих большинством голосов было принято решение признать работу Комитета Псковского городского отделения КПРФ за отчетный период удовлетворительной. Решением конференции первым секретарем на следующий отчетный период избрали Александра Баева, а его помощниками, секретарями горкома КПРФ - Викторию Милюкову и Олега Смирнова.

Помимо этого, по единогласному решению делегатов, XIX конференцию решено было не закрывать, так как вскоре предстоит решать дополнительные вопросы, касающиеся предстоящих выборов.

Теги: #КПРФ #конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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