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«Гонки по вертикали»: Россия и Запад. На грани разрыва. ВИДЕО

Госдума одобрила поправки о лишении свободы на 15 лет за фейки о госорганах РФ

Разворот Украины на Запад создал реальную угрозу — Валерий Филимонов

Лидер единороссов Пскова Валерий Филимонов стал гостем программы «Гайд-парк». ВИДЕО

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Валерием Филимоновым