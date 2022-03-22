«Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2022 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 марта. Гостем студии стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
В рамках программы обсудили вызовы и угрозы 2022 года: текущую геополитическую ситуацию, перспективы развития региональной экономики в условиях антироссийских санкций, рост цен, меры поддержки населения и бизнеса, новые задачи, которые стоят перед Псковским областным Собранием.
Еще одна тема обсуждения - избирательная кампания 2022 года и нужно ли проводить выборы в России на фоне непростой геополитической ситуации.